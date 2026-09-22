«Вывести сотрудничество на новые высоты»: Токаев обратился к Бердымухамедову

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю его дня рождения, сообщает Акорда.

В своем послании Глава государства отметил достижения Туркменистана в социально-экономическом развитии и укреплении позиций страны на международной арене.

Особое внимание Касым-Жомарт Токаев уделил отношениям между Казахстаном и Туркменистаном. Страны развивают стратегическое партнерство и взаимодействуют по широкому кругу направлений. В августе Токаев также отмечал укрепление регионального сотрудничества с участием Туркменистана.

«Мы ценим Ваш личный вклад в укрепление казахско-туркменского стратегического партнерства с целью вывода многогранного межгосударственного сотрудничества на новые высоты», – подчеркнул Президент Казахстана.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Сердару Бердымухамедову энергии и дальнейших успехов в государственной деятельности.