В Костанае набирает обороты скандал вокруг закрытия старейшего рынка областного центра. Известный в городе базар под названием "Нижняя оптовка", которому на следующий год исполнится 30 лет, прекратит свое существование с 1 января 2026 года. Такое решение приняли владельцы рынка – социально-предпринимательская корпорация (СПК) Тобол. Они объясняют его новым законом, который с 2026 года запрещает размещение торговых рядов под открытым небом. В результате около 700 торгующих, не одно десятилетие стоявших на привычном месте, остаются без наработанной точки и фактически без работы. Подробнее читайте в материале BAQ.kz.

С кредитами и без работы

Нижняя оптовка является частью большого Центрального рынка Костаная, который расположен на пересечении улиц Победы-Алтынсарина практически в самом центре города. Он образовался в 1996 году, когда люди вышли торговать на улицы. Одни жители начали ездить за товаром в Алматы, продавать овощи, фрукты, а потом и вещи. Другие выносили радиодетали, детали от телевизоров, сантехнические принадлежности и автомобильные запчасти. Так Нижняя оптовка превратилась в отдельный универсальный рынок, где можно купить все, что душе угодно.

Он давал рабочие места тысячам костанайцев, но со временем некоторые предприниматели приобрели места в современных торговых центрах, некоторые открыли свои бутики. Количество торгующих сократилось, но по сей день их остается очень много.

Несколько недель назад владельцы в лице АО СПК (социально-предпринимательская корпорация) "Тобол" поставили торгующих перед фактом – с 1 января 2026 года Нижняя оптовка прекращает свое существование. Новость повергла предпринимателей в шок.

"Нас тут около 700 человек! Вы хотите оставить всех без работы и куда мы пойдем?" - возмущались торгующие.

Больше всего гнева у людей вызвало то, что владельцы до последнего не только не упоминали о закрытии рынка, а регулярно твердили о его модернизации. Обещали сделать базар крытым, отреставрировать. В связи с чем некоторые предприниматели дополнительно купили торговые места, вложив в новые контейнеры по несколько миллионов тенге.

"Я взяла кредит, чтобы купить еще контейнеры, так как мне обещали, что рынок не закроют. Теперь мне нужно каждый месяц платить определенную сумму денег. А где я ее возьму, если останусь без работы?" - спрашивает торгующая Ирина Ходорева.

"У меня ипотека на 10 лет. Мне тоже нужно каждый месяц отдавать конкретную сумму денег, чтобы не остаться без жилья. Нас до последнего убеждали, что рынок не закроют, поэтому мы успокоились. Это мое единственное место работы, как я буду платить за жилье?" - возмущается предприниматель Татьяна Любо.

Владелец контейнера с детскими вещами Асхат Маниязов говорит, что буквально за несколько месяцев до объявления о закрытии рынка, купил еще один контейнер. Теперь пытается его продать. Табличек с надписями "Продам контейнер" на Нижней оптовке сейчас много. Торгующие говорят, что готовы продать свое рабочее место за 500 000 тенге. Но кто его купит, если рынок скоро ликвидируют?

Еще один момент, который возмутил людей – съезжать им придется зимой. По закону рынок будет работать до конца этого года. За январь и февраль 2026 года предпринимателям нужно будет освободить торговые места, так с 1 марта базар начнут сносить. Съезжать в теплое время в этом году торговцам тоже нет смысла, ведь они понесут убытки, пока рынок еще будет работать, поэтому стоять придется до упора – конца декабря. Неужели нельзя дать отсрочку хотя бы до весны?

Энергомощности отсутствовали давно

Все эти вопросы люди адресовали заместителю председателя правления АО СПК "Тобол" Серику Бектурганову, который недавно встретился с возмущенными торгующими.

"Мы не принимали решения закрыть рынок. Мы, как и обещали, хотели его модернизировать. Но когда собрали весь пакет документов и подали его в отдел архитектуры, чтобы оформить план детальной планировки на это место, нам отказали, сообщив, что нет свободных электрических мощностей. То есть, мы не сможем подключить новый рынок к энергоснабжению", - сообщил торгующим Бектурганов.

Он отметил, что, согласно новому закону, в таком виде Нижняя оптовка существовать не может. С 1 января 2026 года все рынки в городах с населением свыше 100 000 человек, рынки должны быть только крытыми. В связи с этим владельцы и хотели его модернизировать, но столкнулись с нехваткой электроэнергии.

Свободные мощности в этом районе города появятся не раньше 2027 года, когда построят еще одну подстанцию. Об этом в ТОО "Межрегионэнерготранзит" (МРЭТ) – компании, предоставляющей энергомощности для строительства новых объектов, говорят последние несколько лет. И если этих мощностей нет, то отдел архитектуры на основании документов от МРЭТ отказывает строительным фирмам в выдаче разрешений на возведение жилых домов и других объектов. Как СПК "Тобол" могли об этом не знать? Владельцы рынка нам сообщили, что отказ в выдаче разрешения на модернизацию рынка в связи с отсутствием энергомощностей получили лишь в мае этого года.

"Они просто поздно к нам обратились за этой информацией. О том, в каких районах не хватает электроснабжения мы поставили в известность акимат города и отдел архитектуры еще в 2023 году. Тогда же акимат Костаная начал искать земли для отчуждения, чтобы построить как минимум три подстанции для появления новых энергетических резервов, но пока даже не нашли земельные участки для этих подстанций", - прокомментировал ситуацию заместитель директора ТОО "МРЭТ" Виктор Кирий.

Другими словами, если бы СПК "Тобол" запросила информацию о наличии свободных энергомощностей на участок земли под Нижней оптовкой в прошлом году, то у торгующих был бы в запасе целый год, чтобы найти себе новое место. Складывается ощущение, что владельцы рынка специально тянули время, чтобы освободить участок в центре города под нужную кому-то застройку. Кстати, что на нем планируют построить пока большая тайна.

В СПК "Тобол" сообщили, что площадь земли под рынком около 0,8 гектаров, ее передадут в государственный земельный фонд, который распорядится ею в соответствии с потребностями города. Но если энергомощностей в этом районе не предвидится как минимум до 2027 года, зачем выгонять людей? Ведь можно начать модернизацию рынка, чтобы сделать его крытым и оставить на старом месте.

"Если бы владельцы уже начали строительство нового рынка, то могли бы его продолжить, несмотря на отсутствие энергомощностей. Но так как они только в этом году подали заявление на разработку плана детальной планировки, мы сообщили отделу архитектуры, что свободных мощностей в этом месте нет, поэтому архитектура дала им отказ", - отмечает Виктор Кирий.

Но уточняет, что подобная ситуация была, например, с застройкой микрорайона "Арай", который активно разрастается на центральном перекрестке Абая-Тауелсиздик.

ТОО "МРЭТ" также сообщило отделу архитектуры, что свободных энергомощностей для застройки жилого комплекса на этом участке нет, но, несмотря на это, архитектура выдала разрешение на возведение жилого дома.

В МРЭТ пояснили, что не знают, чем руководствуется государственный орган, выдавая или не выдавая разрешения на застройку при аналогичных уведомлениях о нехватке энергомощностей. Очередная загадка.

Смущает и еще один факт. О том, что свободная электроэнергия появится в районе Нижней оптовки только к 2027 году в ТОО "МРЭТ" заявляли с учетом того, что в этом году уже начнется строительство хотя бы одной подстанции. Всего их нужно три – в северо-западном районе, в районе Наримановского рынка и в южном районе города. Но пока что акимат даже не нашел землю в перечисленных районах, чтобы начать отчуждение участков, а для каждой подстанции нужно собственное посадочное место, как сообщили в МРЭТ.

"После того как найдут земельный участок, полгода уйдет на разработку ПСД для строительства подстанции, еще год на само строительство. Если в этом году не начать строить, то свободные энергомощности и к 2027 году не появятся", - констатируют в ТОО "МРЭТ".

Это значит, что участок площадью почти 1 гектар превратится в пустырь в центре города еще на несколько лет. Или, как только владельцы избавятся от торгующих, место сразу обретет нового хозяина?

Куда идти торгующим?

Пока что складывается стойкое ощущение, что кусок земли площадью почти 1 гектар в центре Костаная кому-то приглянулся, поэтому отдел архитектуры так быстро отказал к разработке ПДП. В то время, как на другие стройки выдал разрешительные документы, несмотря на такой же отказ от МРЭТ из-за отсутствия энергомощностей. Как бы ни было, но, судя по всему, предприниматели с Нижней оптовки модернизации рынка точно не дождутся. Что же им предлагают взамен владельцы рынка и городские власти?

СПК "Тобол" отмечает: торгующие могут переехать на новый рынок "Саяхат", который недавно открыли в здании бывшего автовокзала.

"На данный момент у нас строится еще два павильона, вместимостью около 250 человек. Все торгующие с Нижней оптовки могут перейти к нам вместе со своими контейнерами, места хватит. Аренда не будет очень высокой", - рассказала директор нового рынка "Саяхат" Ольга Терехова.

По ее словам, новые павильоны откроются уже весной следующего года, и торгующие с Нижней оптовки как раз успеют переехать. Плату за аренду на первых порах обещают даже ниже, чем сейчас на открытом рынке – 1500 тенге за один квадратный метр. Стоимость аренды на Нижней оптовке сейчас составляет 1966 тенге за один квадратный метр. Но людей в этом, казалось бы, заманчивом предложении смущают, как минимум, три момента.

Нижняя оптовка находится практически в центре города, свои точки люди нарабатывали десятилетиями. Рынок "Саяхат" расположен на окраине, на выезде из города и покупателям туда будет далеко добираться за товаром. Пока постоянные клиенты узнают, как добираться, пока новые покупатели привыкнут к товарам, пройдет время. Что касается стоимости аренды, то это только первоначальная цена, чтобы переманить людей и избежать скандала, считают предприниматели. В скором времени цена точно повысится, а место еще не будет наработано и прибыль сократится. И самое главное – власти говорят о 250 местах, а торгующие говорят, что их 700 человек. Куда пойдут остальные?

В СПК "Тобол" предлагают в качестве альтернативы еще один действующий крытый рынок "Апельсин", в котором тоже строится дополнительный павильон. Этот рынок расположен уже в центре города. Но это все равно новые места, на которых нужно нарабатывать покупателей. Да и павильоны обоих рынков "Саяхат" и "Апельсин" дадут в общей сложности не больше 400 мест, так что часть людей все равно останется без торговых точек.

Тайна, покрытая мраком

Владельцы рынка уточнили, что при отделе предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная открыт специальный штаб, куда торгующие могут обратиться за консультацией и помощью.

"Мы работаем около трех недель. Люди записываются, чтобы им дали места на других рынках "Саяхате" или "Апельсине". Около 150 человек уже изъявили желание разместиться в "Саяхате", около 40 – в "Апельсине", - сообщила руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Мира Казкеева.

Она уточнила, что, по данным СПК "Тобол", торгующих около 350-400 человек, а не 700, как они говорят. Просто у одного предпринимателя может быть по 5-6 контейнеров. Что будет на месте Нижней оптовки в отделе предпринимательства не знают, но заверили, что всем торгующим помогают, как помогали ранее тем, кто занимали Наримановский рынок.

Напомним, это также один из самых старейших вещевых рынков Костаная, который размещался в южной части города. Несколько лет назад он тоже попал под снос. Но тогда людям заблаговременно сообщили, что участок забирают под строительство школы на 1 200 мест.

В данном случае тайна покрыта мраком. И не только относительно того, под что забирают лакомый кусочек земли в центре Костаная, выгоняя торгующих в зиму с насиженных мест. Большие вопросы вызывает вся ситуация с неожиданным решением оставить без наработанных точек торговли людей, которых до последнего кормили обещаниями о модернизации базара. Получается, что долгое время их просто дезинформировали, а сейчас прикрываются законом. Причем, в отделе предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная ответственность за судьбы людей с себя сняли, сообщив, что договоры торгующие заключали с АО СПК "Тобол".

Однако напомним, что СПК "Тобол" является акционерным обществом со стопроцентным участием государства, а значит ответственность лежит и на местных исполнительных органах. Но пока они просто абстрагировались от происходящего, игнорируя жалобы и возмущения предпринимателей, предлагая взамен слабую и совсем нежелательную для людей альтернативу на краю города. Впрочем, большинство торгующих продолжают отстаивать свое право остаться на старом месте.

Фото: Аскар Кенжетаев.