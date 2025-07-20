Взрыв фейерверка на ярмарке в Дюссельдорфе: пострадали 19 человек
Xетверо получили тяжёлые травмы.
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На Рейнской ярмарке в Дюссельдорфе произошёл инцидент во время запуска вечернего фейерверка, в результате которого пострадали 19 человек. Среди них - как минимум один ребёнок, четверо получили тяжёлые травмы, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.
По предварительным данным, один из зарядов сдетонировал слишком низко, что и привело к многочисленным ранениям. Правоохранительные органы рассматривают случившееся как несчастный случай.
Праздничные мероприятия были досрочно завершены около 22:45, несмотря на то что ярмарка должна была работать до утра. Организаторы заявили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о целесообразности проведения фейерверков на будущих мероприятиях.
Традиционная ярмарка на берегу Рейна ежегодно привлекает тысячи посетителей, но этот инцидент может изменить формат праздника в будущем.
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