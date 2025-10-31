Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров посетил село Шаульдер Отырарского района, где накануне произошёл взрыв газоснабжения в 12-квартирном жилом доме, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат региона.

В момент происшествия в здании находились семь человек, всем пострадавшим предоставлено временное жильё, в настоящее время они проживают у родственников.

Глава региона осмотрел место происшествия и поручил соответствующим службам оперативно ликвидировать последствия, оказать всю необходимую помощь пострадавшим и организовать аварийно-восстановительные работы. Кроме того, было дано поручение обеспечить временное проживание жителей на период восстановления дома. Одна из пострадавших женщин проходит лечение в больнице.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники правоохранительных органов, а в ближайшие дни планируется приступить к восстановительным работам повреждённого жилого дома. Причины взрыва устанавливаются компетентными органами.