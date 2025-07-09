Взрыв на АЗС в Туркестанской области: водитель бензовоза получил 95% ожогов тела
Врачи борются за его жизнь
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Крупный пожар произошел на одной из автозаправочных станций во время перекачки топлива в селе Турбат Туркестанской области. В результате инцидента пострадал 29-летний водитель бензовоза, передает BAQ.KZ.
По данным телеканала КТК, пламя моментально охватило заправку, а затем перекинулось на соседние здания.
Огонь распространился на площади более 850 квадратных метров. Для ликвидации пожара стянули спасателей из ближайших районов и даже из Шымкента. С возгоранием боролись около четырёх часов.
Сильнее всего пострадал 29-летний водитель бензовоза, который в момент ЧП находился рядом с цистернами. Его доставили в центральную районную больницу в тяжелейшем состоянии.
"По предварительному диагнозу, пациент получил ожоги 3-й и 4-й степени. Площадь ожогов составляет 85–95% тела. Состояние пациента крайне тяжёлое. Травматический шок. В настоящее время врачи делают всё возможное. Областные комбустиологи уже провели консультацию. Пациент находится в реанимации и получает интенсивную терапию", - сообщил заместитель главного врача Казыгуртской центральной районной больницы Даулет Сагатулы.