  • 9 Июля, 08:03
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Взрыв на АЗС в Туркестанской области: водитель бензовоза получил 95% ожогов тела

Врачи борются за его жизнь

Сегодня, 07:40
АВТОР
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Фото: depositphotos.com Сегодня, 07:40
Сегодня, 07:40
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Фото: Фото: depositphotos.com

Крупный пожар произошел на одной из автозаправочных станций во время перекачки топлива в селе Турбат Туркестанской области. В результате инцидента пострадал 29-летний водитель бензовоза, передает BAQ.KZ.

По данным телеканала КТК, пламя моментально охватило заправку, а затем перекинулось на соседние здания.

Огонь распространился на площади более 850 квадратных метров. Для ликвидации пожара стянули спасателей из ближайших районов и даже из Шымкента. С возгоранием боролись около четырёх часов.

Сильнее всего пострадал 29-летний водитель бензовоза, который в момент ЧП находился рядом с цистернами. Его доставили в центральную районную больницу в тяжелейшем состоянии.

"По предварительному диагнозу, пациент получил ожоги 3-й и 4-й степени. Площадь ожогов составляет 85–95% тела. Состояние пациента крайне тяжёлое. Травматический шок. В настоящее время врачи делают всё возможное. Областные комбустиологи уже провели консультацию. Пациент находится в реанимации и получает интенсивную терапию", - сообщил заместитель главного врача Казыгуртской центральной районной больницы Даулет Сагатулы.

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