Крупный пожар произошел на одной из автозаправочных станций во время перекачки топлива в селе Турбат Туркестанской области. В результате инцидента пострадал 29-летний водитель бензовоза, передает BAQ.KZ.

По данным телеканала КТК, пламя моментально охватило заправку, а затем перекинулось на соседние здания.

Огонь распространился на площади более 850 квадратных метров. Для ликвидации пожара стянули спасателей из ближайших районов и даже из Шымкента. С возгоранием боролись около четырёх часов.

Сильнее всего пострадал 29-летний водитель бензовоза, который в момент ЧП находился рядом с цистернами. Его доставили в центральную районную больницу в тяжелейшем состоянии.