Взрыв на крупнейшем угольном месторождении России: погибли четыре человека
На Эльгинском угольном месторождении в Якутии произошёл взрыв, погибли четыре работника.
27 Сентября 2026, 00:37
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27 Сентября 2026, 00:3727 Сентября 2026, 00:37
110Фото: Phelan M. Ebenhack/AP Photo/picture images
По данным Следственного комитета, около 11:20 при сварочных работах на резервной насосной станции произошло возгорание. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ. Компания «Эльга» заявила, что происшествие произошло на объекте подрядной организации, расположенном на значительном удалении от основного производственного комплекса.
Предварительно причиной могла стать разгерметизация резервуара для воды. По данным СМИ, ещё два человека пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Эльгинское месторождение считается крупнейшим в России месторождением коксующегося угля. Его запасы превышают 2,2 млрд тонн.
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