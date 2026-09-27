Взрыв на крупнейшем угольном месторождении России: погибли четыре человека

По данным Следственного комитета, около 11:20 при сварочных работах на резервной насосной станции произошло возгорание. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ. Компания «Эльга» заявила, что происшествие произошло на объекте подрядной организации, расположенном на значительном удалении от основного производственного комплекса.

Предварительно причиной могла стать разгерметизация резервуара для воды. По данным СМИ, ещё два человека пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Эльгинское месторождение считается крупнейшим в России месторождением коксующегося угля. Его запасы превышают 2,2 млрд тонн.