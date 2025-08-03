Взрыв на предприятии в Турции: есть погибшие
Причина взрыва выясняется.
Сегодня, 19:11
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Сегодня, 19:11Сегодня, 19:11
113Фото: Pixabay.com
В Турции на предприятии по производству анестезирующего газа произошел взрыв, передает BAQ.KZ со ссылкой на турецкие СМИ.
По информации, в результате происшествия погибли два человека.
Инцидент произошел в районе Эргене провинции Текирдаг. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и скорой помощи.
По факту происшествия начато расследование. Выясняется причина взрыва.
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