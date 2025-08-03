  • 3 Августа, 19:56

Взрыв на предприятии в Турции: есть погибшие

Причина взрыва выясняется.

Сегодня, 19:11
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 19:11
Сегодня, 19:11
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Фото: Pixabay.com

В Турции на предприятии по производству анестезирующего газа произошел взрыв, передает BAQ.KZ со ссылкой на турецкие СМИ.

По информации, в результате происшествия погибли два человека.

Инцидент произошел в районе Эргене провинции Текирдаг. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и скорой помощи.

По факту происшествия начато расследование. Выясняется причина взрыва.

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