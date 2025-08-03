В Турции на предприятии по производству анестезирующего газа произошел взрыв, передает BAQ.KZ со ссылкой на турецкие СМИ.

По информации, в результате происшествия погибли два человека.

Инцидент произошел в районе Эргене провинции Текирдаг. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и скорой помощи.

По факту происшествия начато расследование. Выясняется причина взрыва.