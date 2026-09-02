Взрыв на руднике оставил рабочего с инвалидностью: суд взыскал 4 млн тенге с работодателя

Работник рудника в области Абай получил тяжелые травмы после подземного взрыва на складе взрывчатых веществ и впоследствии стал инвалидом третьей группы. Комиссия признала вину работодателя стопроцентной, а суд взыскал в пользу пострадавшего 4 млн тенге, сообщает BAQ.KZ.

Мужчина работал горнорабочим с 2021 года. Несчастный случай произошел в июле 2024 года на территории рудника. На складе взрывчатых веществ прогремел подземный взрыв, рабочий попал под ударную волну и получил тяжелые телесные повреждения.

Специальная комиссия пришла к выводу, что вина работодателя в произошедшем составляет 100%. Вины самого сотрудника не установили.

Позже судебная экспертиза подтвердила тяжкий вред здоровью. По итогам медико-социальной экспертизы мужчине установили инвалидность третьей группы. Суд принял во внимание продолжительность лечения, серьезность полученных травм, значительную потерю профессиональной трудоспособности, физические и нравственные страдания пострадавшего.

Работодатель требования сотрудника не признал. Представители предприятия заявили, что выплаты, связанные с вредом здоровью, должна производить страховая компания. Ответственность за происшествие, по их мнению, следовало возложить на конкретного работника предприятия.

Суд эти доводы не принял. Согласно нормам Гражданского и Трудового кодексов, предприятие, деятельность которого связана с источником повышенной опасности, обязано компенсировать причиненный работнику моральный вред независимо от наличия и степени своей вины.

По итогам рассмотрения дела суд взыскал с работодателя в пользу пострадавшего 4 млн тенге компенсации морального вреда.