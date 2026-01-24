Не менее пяти человек погибли, еще около десяти получили ранения в результате взрыва в округе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана, в провинции Хайбер-Пахтунхва, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на издание The Express Tribune.

Инцидент произошел вечером в пятницу во время свадебной церемонии в доме главы местной общины. По данным местных властей, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

Губернатор провинции Файсал Карим Кунди выразил соболезнования семьям погибших, поручил усилить меры поддержки пострадавших и распорядился провести всестороннее расследование случившегося.