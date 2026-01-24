Взрыв на северо-западе Пакистана: погибли как минимум пять человек
Взрыв произошёл во время свадебной церемонии в доме главы местной общины.
Сегодня, 10:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:41Сегодня, 10:41
51Фото: Pixabay.com
Не менее пяти человек погибли, еще около десяти получили ранения в результате взрыва в округе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана, в провинции Хайбер-Пахтунхва, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на издание The Express Tribune.
Инцидент произошел вечером в пятницу во время свадебной церемонии в доме главы местной общины. По данным местных властей, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.
Губернатор провинции Файсал Карим Кунди выразил соболезнования семьям погибших, поручил усилить меры поддержки пострадавших и распорядился провести всестороннее расследование случившегося.
Самое читаемое
- Зеленский не смог договориться с Трампом
- Шестеро граждан Узбекистана приговорены к смертной казни в Дубае из-за драки
- Трамп передал Путину послание об Украине
- Карагандинская пара сыграла свадьбу заново спустя 10 лет из-за утраченных фото
- Кому в Казахстане платят максимальную пенсию, а кто получает минимум