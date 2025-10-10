В американском штате Теннесси на заводе по производству военных взрывчатых веществ произошёл взрыв, в результате которого погибли несколько человек. Несколько сотрудников числятся пропавшими без вести, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Известия".

По словам шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса, на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

"Есть несколько погибших, несколько человек считаются пропавшими", — заявил он.

Завод принадлежит компании Accurate Energetic Systems, которая специализируется на выпуске взрывчатых материалов для нужд оборонной промышленности. Причины инцидента пока не установлены, расследование займёт несколько дней.

Согласно данным аэрофотосъёмки, взрыв полностью разрушил одно из зданий предприятия и повредил несколько автомобилей на территории завода.