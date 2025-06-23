Взрыв прогремел на свадьбе под Москвой: есть пострадавшие
У молодожёнов и гостей сильные ожоги.
Сегодня, 18:59
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Сегодня, 18:59Сегодня, 18:59
156Фото: Кадр видео
Фейерверк пошёл не по плану на свадебной церемонии в Долгопрудном. Вместо красивого салюта в небе огненными залпами обдало всех собравшихся. Почти у всех ожоги, царапины и синяки, у невесты подпалились волосы и платье, передает BAQ.KZ.
Как пишет Telegram-канал SHOT, молодожёны винят в случившемся специалиста по пиротехнике. Они уверяют, что мужчина в день торжества долго не брал трубку, а за 20 минут до назначенного времени сообщил, что опоздает на полтора часа.
"Ребята утверждают, что когда он всё-таки приехал, то установил оборудование в сильной спешке", - говорится в сообщении.
Сам пиротехник вину не признаёт.
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