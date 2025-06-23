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Взрыв прогремел на свадьбе под Москвой: есть пострадавшие

У молодожёнов и гостей сильные ожоги.

Сегодня, 18:59
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 18:59
Сегодня, 18:59
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Фото: Кадр видео

Фейерверк пошёл не по плану на свадебной церемонии в Долгопрудном. Вместо красивого салюта в небе огненными залпами обдало всех собравшихся. Почти у всех ожоги, царапины и синяки, у невесты подпалились волосы и платье, передает BAQ.KZ.

Как пишет Telegram-канал SHOT, молодожёны винят в случившемся специалиста по пиротехнике. Они уверяют, что мужчина в день торжества долго не брал трубку, а за 20 минут до назначенного времени сообщил, что опоздает на полтора часа.

"Ребята утверждают, что когда он всё-таки приехал, то установил оборудование в сильной спешке", - говорится в сообщении.

Сам пиротехник вину не признаёт.

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