Фейерверк пошёл не по плану на свадебной церемонии в Долгопрудном. Вместо красивого салюта в небе огненными залпами обдало всех собравшихся. Почти у всех ожоги, царапины и синяки, у невесты подпалились волосы и платье, передает BAQ.KZ.

Как пишет Telegram-канал SHOT, молодожёны винят в случившемся специалиста по пиротехнике. Они уверяют, что мужчина в день торжества долго не брал трубку, а за 20 минут до назначенного времени сообщил, что опоздает на полтора часа.

"Ребята утверждают, что когда он всё-таки приехал, то установил оборудование в сильной спешке", - говорится в сообщении.

Сам пиротехник вину не признаёт.