Корпорация The Walt Disney Company выплатит 10 миллионов долларов в рамках соглашения с Министерством юстиции США по делу о предполагаемом нарушении законодательства о защите персональных данных детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на The New York Post.

Речь идёт о претензиях к структурам Disney Worldwide Services Inc. и Disney Entertainment Operations LLC. В рамках урегулирования федеральный суд также запретил Disney осуществлять деятельность на платформе YouTube с нарушением Закона о защите конфиденциальности детей в интернете. Компания обязана изменить подход к работе с контентом и рекламой, ориентированными на детскую аудиторию.

Кроме выплаты штрафа, судебное решение предусматривает создание и внедрение специальной программы внутреннего контроля, которая должна обеспечить соблюдение требований закона при работе Disney на YouTube в будущем. В Министерстве юстиции подчеркнули, что меры носят превентивный характер и направлены на исключение повторных нарушений.

Закон о защите конфиденциальности детей в интернете обязывает сайты, приложения и онлайн-сервисы, ориентированные на детей младше 13 лет, заранее информировать родителей о сборе персональных данных и получать подтверждённое родительское согласие до начала такого сбора.

Помощник генерального прокурора США по гражданскому подразделению Бретт Шумейт заявил, что ведомство последовательно добивается соблюдения прав родителей на контроль за тем, как собирается и используется информация о их детях в цифровой среде.