Wildberries запустил такси в Ереване: Казахстана в списке стран пока нет

Сервис заказа такси WB Taxi от Wildberries открыл ранний доступ для пользователей в Ереване. Армения стала четвертой страной, где работает сервис, в Казахстане он пока не запущен, передает BAQ.KZ.

На первом этапе приглашения получат сотрудники и партнеры Wildberries. Остальные могут скачать приложение из Google Play и App Store и оставить заявку в листе ожидания, доступ будут расширять постепенно в ближайшие недели.

Пассажирам предлагают три тарифа: «Стандарт», «Комфорт» и «Мульти». Последний ищет машину сразу в нескольких категориях, чтобы ускорить подачу. Водителям обещают сниженную комиссию агрегатора и регулярные выплаты.

«Армения - это уже четвертая страна, где можно заказать поездку через WB Taxi. Мы продолжим развивать продукт для улучшения пользовательского опыта и расширять географию работы WB Taxi», - сказал директор департамента по развитию технологий сервиса такси и перевозок RWB Анатолий Сморгонский.

За оплату поездок картой в приложении начисляются бонусные баллы, новые пользователи при регистрации получают 1500 приветственных баллов.

Сейчас WB Taxi работает в Беларуси, Узбекистане и Кыргызстане. Бета-тест в Минске стартовал 5 июля 2025 года, в Ташкенте сервис сначала работал в закрытом режиме и в марте 2026 года открылся для всех, а в Кыргызстане тестирование началось в конце марта 2026 года.