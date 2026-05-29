Казахстан и Китай договорились перейти на безлимитный обмен разрешениями для международных автомобильных перевозок. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе заседания Китайско-Казахстанского совместного комитета по международным автомобильным перевозкам в Пекине.

Казахстанскую делегацию возглавил председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта. В переговорах также приняли участие представители Комитета государственных доходов и национальной компании "ҚазАвтоЖол".

Одним из главных итогов встречи стало решение до конца текущего года отказаться от количественных ограничений при обмене иностранными бланками разрешений для перевозчиков.

Фактически это означает переход к безлимитному формату работы, который должен упростить организацию международных грузоперевозок и способствовать дальнейшему росту товарооборота между двумя странами.

Больше возможностей для перевозчиков

Во время заседания стороны обсудили вопросы совершенствования разрешительной системы, развития приграничной инфраструктуры и расширения маршрутной сети пассажирских перевозок.

Отдельное внимание было уделено увеличению пропускной способности пункта пропуска "Нур Жолы", который является одним из ключевых транспортных узлов на казахстанско-китайской границе.

Ожидается, что модернизация инфраструктуры позволит ускорить прохождение грузов и сократить время ожидания перевозчиков.

WeChat Pay заработает на платных дорогах Казахстана

Еще одной новостью стало внедрение новых цифровых сервисов для иностранных перевозчиков.

До конца первого полугодия в Казахстане планируется запустить возможность оплаты проезда по платным автомобильным дорогам через китайскую платежную систему WeChat Pay.

Это позволит водителям и транспортным компаниям из Китая оплачивать проезд без дополнительных процедур конвертации и использования местных платежных инструментов.

Что это даст Казахстану

Эксперты отмечают, что отказ от квот на разрешения может стать важным шагом для развития транзитного потенциала Казахстана.

Китай остается одним из крупнейших торговых партнеров страны, а автомобильные перевозки играют все более значимую роль в логистике между Азией и Европой.

Расширение транспортного сотрудничества, модернизация пограничной инфраструктуры и цифровизация расчетов должны способствовать росту грузопотока и укреплению позиций Казахстана как ключевого транзитного хаба региона.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в сфере международных автомобильных перевозок и реализации совместных транспортно-логистических проектов.