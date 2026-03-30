WhatsApp начал внедрять новые функции на базе искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ со ссылкой на TechCrunch.

Одним из главных обновлений стала функция генерации вариантов ответа с учетом содержания переписки. Нововведение расширяет возможности инструмента Writing Help, который ранее использовался для перефразирования сообщений, исправления ошибок и изменения стиля текста.

Теперь система способна предлагать пользователям готовые формулировки, опираясь на контекст разговора, чтобы ответы звучали точнее и уместнее.

В компании рассчитывают, что благодаря этим возможностям пользователи будут чаще обращаться к встроенным инструментам мессенджера, а не к сторонним сервисам для составления сообщений. При этом разработчики заверяют, что даже при использовании ИИ-функций переписка сохраняет приватность.

Чтобы включить новую опцию, нужно открыть строку ввода сообщения, нажать на значок стикеров, а затем выбрать иконку карандаша с эффектом «искр», которая обозначает инструменты искусственного интеллекта.

Кроме того, Meta представила и другие обновления для WhatsApp. В приложении появилась возможность освобождать память, удаляя крупные файлы прямо из чатов без необходимости очищать всю переписку. Также пользователям стал доступен инструмент редактирования изображений с помощью Meta AI: он позволяет удалять лишние объекты, менять фон и применять различные стили.