Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок по итогам завершившегося турнира в Лондоне, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz. Лидерство в одиночном разряде сохранила белорусская теннисистка Арина Соболенко. На второй строчке - американка Кори Гауфф, замыкает тройку сильнейших её соотечественница Джессика Пегула.

Главная звезда казахстанского тенниса Елена Рыбакина сохранила за собой 11-е место, несмотря на досрочный вылет с лондонского корта. В четвертьфинале она сенсационно уступила опытной немке Татьяне Марии - 4:6, 6:7. Этот результат стал неожиданностью как для болельщиков, так и для экспертов, ведь Рыбакина входила в число фавориток турнира.

Другая казахстанская теннисистка - Юлия Путинцева - также осталась на своей позиции и занимает 27-ю строчку рейтинга WTA.

Для Рыбакиной турнир в Лондоне стал возможностью проверить свои силы накануне крупных соревнований. Несмотря на неудачный результат, она продолжает удерживаться вблизи топ-10, сохраняя хорошие шансы на возвращение в элиту мирового тенниса.