О чем шла речь в докладе OPEC по нефти? Выводы по документу представили на XVI Евразийском форуме KAZENERGY. Его посетители стали свидетелями важного заявления, которое уже сегодня называют ключевым для отрасти на многие годы вперед. Съемочная группа BAQ.kz собрала для вас все информационные поводы в одном материале.