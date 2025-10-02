XVI Евразийский форум KAZENERGY: Главные прогнозы для энергетики
Все подробности одного из главных событий года.
Сегодня, 20:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:03Сегодня, 20:03
49Фото: BAQ.kz
О чем шла речь в докладе OPEC по нефти? Выводы по документу представили на XVI Евразийском форуме KAZENERGY. Его посетители стали свидетелями важного заявления, которое уже сегодня называют ключевым для отрасти на многие годы вперед. Съемочная группа BAQ.kz собрала для вас все информационные поводы в одном материале.
Самое читаемое
- Три дня после снежного "армагеддона": В Костанае ликвидируют последствия непогоды
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Фермеры Жамбылской области на грани краха: депутаты обратились к Бектенову
- В Караганде возвращают земли и расследуют "миллиардные" экологические нарушения
- Смертельный пожар в селе под Алматы: стали известны новые подробности