«Я хочу довести это дело до конца». Женщина заявила о групповом изнасиловании 30 лет назад
После публикации в соцсетях полиция начала досудебное расследование
В Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование после публикации в соцсетях, в которой женщина рассказала о преступлении, совершённом в отношении неё 30 лет назад, передает BAQ.KZ.
По словам автора видео, инцидент произошёл около 30 лет назад, когда она была несовершеннолетней и проживала в одном из населённых пунктов региона.
Женщина заявила, что стала жертвой насилия со стороны нескольких мужчин.
В видео она также рассказала, что долгое время не обращалась в правоохранительные органы и уехала из страны. Сейчас она проживает за рубежом.
После публикации, по её словам, с ней связались представители полиции. Женщина намерена приехать в Казахстан и добиваться привлечения виновных к ответственности.
«Я хочу довести это дело до конца», - отметила она.
В департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
«Все доводы будут изучены в рамках досудебного расследования. Иная информация разглашению не подлежит», - заявили в ведомстве.
Самое читаемое
- Почти 900 нарушений ПДД выявили за сутки в Алматинской области
- В Шымкенте внедряют пилотный проект по раздельному сбору отходов
- Рынки Актобе не обеспечены холодильными витринами и водопроводом: аким проверил состояние
- Двое полицейских пострадали во время конфликта в Атырауской области
- Новые точки притяжения появятся в Астане