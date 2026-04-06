В Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование после публикации в соцсетях, в которой женщина рассказала о преступлении, совершённом в отношении неё 30 лет назад, передает BAQ.KZ.

По словам автора видео, инцидент произошёл около 30 лет назад, когда она была несовершеннолетней и проживала в одном из населённых пунктов региона.

Женщина заявила, что стала жертвой насилия со стороны нескольких мужчин.

В видео она также рассказала, что долгое время не обращалась в правоохранительные органы и уехала из страны. Сейчас она проживает за рубежом.

После публикации, по её словам, с ней связались представители полиции. Женщина намерена приехать в Казахстан и добиваться привлечения виновных к ответственности.

«Я хочу довести это дело до конца», - отметила она.

В департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.