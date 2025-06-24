Вице-премьер Ермек Кошербаев прокомментировал вопрос о продлении выплат по уходу за ребёнком после 1,5 лет. Он заявил, что не против увеличения срока выплат. Но всё зависит от бюджета и пересмотра действующих программ, передаёт BAQ.KZ.

"Часто слышу вопрос: можно ли продлить выплаты по уходу за ребёнком для матерей, находящихся в декретном отпуске, более чем на 1,5 года? Я, честно говоря, не против даже трёх лет. Если будут деньги — конечно, будем выплачивать. Всё зависит от возможностей. Вопрос в том, где найти эти средства", — подчеркнул он.

Также Көшербаев прокомментировал слухи о возможном снижении размера пособия до 1,5 лет. По его словам, таких решений не принималось. Однако для повышения размеров выплат и эффективности господдержки, по его мнению, необходимо провести ревизию действующих программ.