Я не против, чтобы платили до трёх лет — вице-премьер о пособиях по уходу за ребёнком
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вице-премьер Ермек Кошербаев прокомментировал вопрос о продлении выплат по уходу за ребёнком после 1,5 лет. Он заявил, что не против увеличения срока выплат. Но всё зависит от бюджета и пересмотра действующих программ, передаёт BAQ.KZ.
"Часто слышу вопрос: можно ли продлить выплаты по уходу за ребёнком для матерей, находящихся в декретном отпуске, более чем на 1,5 года? Я, честно говоря, не против даже трёх лет. Если будут деньги — конечно, будем выплачивать. Всё зависит от возможностей. Вопрос в том, где найти эти средства", — подчеркнул он.
Также Көшербаев прокомментировал слухи о возможном снижении размера пособия до 1,5 лет. По его словам, таких решений не принималось. Однако для повышения размеров выплат и эффективности господдержки, по его мнению, необходимо провести ревизию действующих программ.
"Все программы нужно оптимизировать. Часто они дублируют друг друга. Бывает, что мы сомневаемся даже в эффективности ваучерных инициатив. Сейчас в этом направлении ведётся работа. Но о снижении пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет я ничего не слышал", — отметил он.
Самое читаемое
- Третья женщина в истории: Бибисара Асаубаева сыграет на мужском супертурнире
- Казахстан запретил полеты над шестью странами Ближнего Востока
- Переводы через Kaspi и Halyk не обложат НДС — Аймагамбетов
- Землетрясение зафиксировано на территории Казахстана
- Казахстанцы могут рассказать о правонарушениях онлайн