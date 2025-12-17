18-летний срочник Умирбек Есбергенов из посёлка Балыкши погиб в апреле 2024 года во время службы в воинской части №5517 в Уральске. Его мать Айна Есбергенова не согласна с официальной версией о "внезапной смерти" и утверждает, что её сын стал жертвой насилия, а реальные обстоятельства гибели намеренно скрываются, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык". По её словам, Умирбек ушёл в армию добровольно, был здоровым, активным и регулярно выходил на связь с семьёй.

Во время службы, рассказывает мать, сын часто просил перевести деньги, которые, как выяснилось позже, отправлялись не только ему, но и другому солдату, служившему дольше. Айна Есбергенова утверждает, что средства передавались дальше — командирам и сержантам, однако следствие, по её словам, не дало этому оценки. Последний разговор с сыном состоялся 7 апреля: через два дня офицеры сообщили семье, что он умер якобы от остановки сердца во время бега.

Забрав тело из морга, мать заявляет, что увидела следы побоев — гематомы, опухоль на голове и следы ударов тупым предметом. По её версии, Умирбек несколько суток подряд нёс наряды без сна, после чего был избит командиром за то, что уснул от усталости, а также подвергался насилию со стороны старослужащего. Женщина утверждает, что после падения сын был жив ещё около 20 минут, но медицинская помощь ему оказана не была.

Несмотря на это, официальная позиция следствия остаётся неизменной, а все обвинения в избиениях отрицаются. Отчаявшись добиться справедливости, Айна Есбергенова вышла на митинг вместе с другими матерями погибших военнослужащих, требуя открытого расследования и наказания виновных. По её словам, дело её сына — не единичный случай, а часть системной проблемы, которую продолжают замалчивать.