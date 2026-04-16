В Шымкенте завершили расследование дела о хищении бюджетных денег, выделенных на развитие яблоневых садов. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

В рамках программы «Возведение интенсивных яблоневых садов под ключ» финансирование проектов осуществлялось через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Программа предусматривала предоставление сельхозучастков с готовой инфраструктурой в лизинг субъектам предпринимательства.

Несмотря на это, оформлялись фиктивные акты приёма-передачи, на основании которых производилось перечисление бюджетных средств.

В результате государству причинён ущерб на сумму более 430 млн тенге.

"По версии следствия, бывший председатель правления Фонда Омаров Ж.Д. организовал схему хищения государственных средств с участием аффилированных лиц и подконтрольных организаций, включая ТОО «Green Mart Kazakhstan»", - сообщили в АФМ.

По их данным, закупки товаров и работ проводились с нарушением установленных процедур - преимущественно способом из одного источника, без обеспечения конкурентной среды. Стоимость оборудования, материалов и строительно-монтажных работ искусственно завышалась, а часть предусмотренных работ фактически не выполнялась.

Следствием также установлены факты незаконного получения инвестиционных субсидий, предусмотренных в рамках государственной поддержки агропромышленного комплекса. Для этого создавались сельскохозяйственные кооперативы, через которые подавались заявки на получение субсидий якобы на развитие садов и возмещение затрат.

В итоге на счета кооперативов было перечислено более 327 млн тенге. При этом фактически по назначению использовано лишь около 20% средств, тогда как свыше 250 млн тенге обналичены через доверенных лиц и использованы не по целевому назначению.

С санкции суда наложен арест на земельные участки площадью 108 гектаров стоимостью более 1 млрд тенге. Подозреваемый Омаров Ж.Д. помещён под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.