  • 9 Июня, 13:35
  • BAIGENEWS

Ядовитая ягода: видео с дихлофосом разозлило казахстанцев

Казахстанцы требуют наказать продавца, травившего ягоды химикатами.

Сегодня, 11:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кадр видео Сегодня, 11:05
Сегодня, 11:05
227
Фото: Кадр видео

В Сети распространилось видео, на котором мужчина распыляет дихлофос от насекомых прямо в помещении с ящиками клубники и малины. Судя по кадрам, химикат применяется в закрытом пространстве, где хранятся свежие ягоды, передаёт BAQ.KZ. 

Как уточняется в описании к ролику, видео набрало свыше 350 тысяч просмотров менее чем за сутки, вызвало волну резкой критики в комментариях, после чего автор поспешно удалил публикацию.

Однако пользователи соцсетей не остались равнодушными и начали массово делиться записью и требовать найти мужчину, снятого в ролике:

  • "Найти и наказать его!!! Это покушение на жизнь человека же";
  • "Вчера купили клубнику, поели с мужем — и уже второй день рвота. Хорошо, дети не ели!";
  • "Так же нельзя распылять на ягоды. Это не смоется — и будет отравление";
  • "Целенаправленное скрытое действие нанесения вреда здоровью людей!!!";
  • "Посадить на 5 лет — за вред здоровью населению".

Некоторые пользователи также связывают видео с личными случаями отравлений после покупки клубники на рынках и просят провести проверки мест торговли.

Стоит отметить, что любые химикаты, не предназначенные для обработки продуктов, могут представлять серьёзную угрозу для здоровья и даже жизни, особенно при попадании в организм вместе с едой.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Алматы | Almaty | Новости (@almaty.official)

Самое читаемое

Наверх