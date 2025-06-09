В Сети распространилось видео, на котором мужчина распыляет дихлофос от насекомых прямо в помещении с ящиками клубники и малины. Судя по кадрам, химикат применяется в закрытом пространстве, где хранятся свежие ягоды, передаёт BAQ.KZ.

Как уточняется в описании к ролику, видео набрало свыше 350 тысяч просмотров менее чем за сутки, вызвало волну резкой критики в комментариях, после чего автор поспешно удалил публикацию.

Однако пользователи соцсетей не остались равнодушными и начали массово делиться записью и требовать найти мужчину, снятого в ролике:

"Найти и наказать его!!! Это покушение на жизнь человека же";

"Вчера купили клубнику, поели с мужем — и уже второй день рвота. Хорошо, дети не ели!";

"Так же нельзя распылять на ягоды. Это не смоется — и будет отравление";

"Целенаправленное скрытое действие нанесения вреда здоровью людей!!!";

"Посадить на 5 лет — за вред здоровью населению".

Некоторые пользователи также связывают видео с личными случаями отравлений после покупки клубники на рынках и просят провести проверки мест торговли.

Стоит отметить, что любые химикаты, не предназначенные для обработки продуктов, могут представлять серьёзную угрозу для здоровья и даже жизни, особенно при попадании в организм вместе с едой.