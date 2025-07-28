  • 28 Июля, 08:27

Япония отменила все ограничения на службу женщин в армии

С 1 августа они смогут служить в специализированных частях

Сегодня, 08:05
АВТОР
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nippon.com Сегодня, 08:05
Сегодня, 08:05
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Фото: nippon.com

Министерство обороны Японии официально отменило последние ограничения на участие женщин в военной службе, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что с 1 августа женщины смогут служить в специализированных частях, занимающихся защитой от ядерных, биологических и химических угроз.

"Решение обусловлено усилением мер безопасности и нехваткой кадров, особенно в подразделениях, задействованных в дезактивации после аварии на АЭС "Фукусима-1", - уточнили в ведомстве.

Для безопасности женщин предусмотрена выдача специального защитного снаряжения, а перемещение по заражённым зонам будет осуществляться в оборудованных машинах.

Расширение возможностей для женщин в армии Японии продолжается с 1993 года. Сегодня они уже имеют право служить в боевых частях, управлять военными самолётами, нести службу на кораблях и даже на подводных лодках. Решение о допуске в ядерно-химические части стало завершающим этапом отмены всех ограничений.

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