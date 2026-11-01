Япония введет проверку и регистрацию дата-центров для усиления защиты данных

Япония планирует после 2027 года внедрить систему проверки и регистрации центров обработки данных (ЦОД) и облачных хранилищ. Инициатива направлена на повышение безопасности цифровой инфраструктуры и защиту информации.

По данным газеты Nikkei, контролировать новую систему будут Министерство экономики, торговли и промышленности, а также Министерство по административным делам и коммуникациям.

Ведомства намерены проверять компании, занимающиеся созданием дата-центров и облачных сервисов, оценивать надежность их работы и поставщиков оборудования. Одной из задач станет предотвращение угрозы иностранного влияния на такие структуры.

Система будет иметь разрешительный характер. В случае выявления нарушений или угроз сохранности информации государственные органы смогут выносить предупреждения и приостанавливать работу дата-центров и облачных сервисов.

Соответствующие законопроекты планируется внести на рассмотрение парламента в следующем году.