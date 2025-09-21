Япония снова обновила рекорд по числу долгожителей — в стране уже 99 763 человека старше 100 лет, и 88% из них женщины, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Это уже 55-й год подряд, когда показатель растёт. Министр здравоохранения Такамаро Фукока поздравил долгожителей и отметил их вклад в общество. Секрет японского долголетия кроется не только в генах, но и в образе жизни: рыба, овощи и минимум красного мяса на столе, низкий уровень ожирения, активность до глубокой старости и даже ежедневная утренняя гимнастика Radio Tais, которая давно стала культурной традицией.

Самой старшей японкой сегодня считается 114-летняя Сигэко Кагава из префектуры Нара, а мужчиной — 111-летний Киётака Мизуно. Их истории вдохновляют страну, которая одновременно сталкивается с вызовами стареющего общества и низкой рождаемости. Когда-то, в 1963 году, в Японии было всего 153 человека старше 100 лет. Сегодня — почти сто тысяч. И этот феномен продолжает удивлять весь мир.