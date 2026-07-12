Ясмина Токсанбаева завоевала бронзу на молодежном чемпионате Азии
Казахстанская легкоатлетка Ясмина Токсанбаева стала третьей в спортивной ходьбе на молодежном чемпионате Азии в Китае
12 Июля 2026, 16:12
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12 Июля 2026, 16:1212 Июля 2026, 16:12
92Фото: НОК РК
Казахстанская легкоатлетка Ясмина Токсанбаева стала бронзовым призером молодежного чемпионата Азии, который проходит в китайском Ордосе.
В спортивной ходьбе на 20 километров Токсанбаева заняла третье место с результатом 1:41:26. Золото и серебро достались представительницам Китая: Нин Цзиньлинь финишировала за 1:38:24, Доу Маоцо - за 1:39:01.
Еще одна казахстанка Эльмира Калимуллина остановилась в шаге от пьедестала, заняв пятое место.
В активе сборной Казахстана уже три медали турнира. Ранее серебро завоевала Анастасия Рыпакова, а Максим Балабин стал бронзовым призером в прыжках с шестом.
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