Центральная избирательная комиссия Казахстана опубликовала предварительные данные о явке избирателей на внеочередных выборах депутатов маслихатов всех уровней. По состоянию на 10:00 по стране проголосовали 12,31% граждан, включенных в списки для голосования.

Согласно информации, представленной территориальными избирательными комиссиями, показатели по регионам распределились следующим образом:

Астана — 9,93%;

область Абай — 12,56%;

Акмолинская область — 12,04%;

Актюбинская область — 16,49%;

Алматинская область — 13,53%;

Атырауская область — 11,86%;

Западно-Казахстанская область — 11,85%;

Жамбылская область — 12,83%;

область Жетісу — 14,24%;

Карагандинская область — 14,01%;

Костанайская область — 9,75%;

Кызылординская область — 16,33%;

Мангистауская область — 13,02%;

Павлодарская область — 10,91%;

Северо-Казахстанская область — 10,82%;

Туркестанская область — 15,32%;

область Ұлытау — 12,97%;

Восточно-Казахстанская область — 14,37%;

Алматы — 6,41%;

Шымкент — 12,67%.

Наибольшая предварительная явка зафиксирована в Актюбинской области — 16,49%, Кызылординской области — 16,33% и Туркестанской области — 15,32%.

Напомним, сегодня, 29 ноября, в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней.