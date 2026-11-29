Явка на выборах в Казахстане достигла 12,31%
По состоянию на 10:00 проголосовали 12,31% избирателей, включенных в списки. В Алматы показатель составил 6,41%.
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Центральная избирательная комиссия Казахстана опубликовала предварительные данные о явке избирателей на внеочередных выборах депутатов маслихатов всех уровней. По состоянию на 10:00 по стране проголосовали 12,31% граждан, включенных в списки для голосования.
Согласно информации, представленной территориальными избирательными комиссиями, показатели по регионам распределились следующим образом:
Астана — 9,93%;
область Абай — 12,56%;
Акмолинская область — 12,04%;
Актюбинская область — 16,49%;
Алматинская область — 13,53%;
Атырауская область — 11,86%;
Западно-Казахстанская область — 11,85%;
Жамбылская область — 12,83%;
область Жетісу — 14,24%;
Карагандинская область — 14,01%;
Костанайская область — 9,75%;
Кызылординская область — 16,33%;
Мангистауская область — 13,02%;
Павлодарская область — 10,91%;
Северо-Казахстанская область — 10,82%;
Туркестанская область — 15,32%;
область Ұлытау — 12,97%;
Восточно-Казахстанская область — 14,37%;
Алматы — 6,41%;
Шымкент — 12,67%.
Наибольшая предварительная явка зафиксирована в Актюбинской области — 16,49%, Кызылординской области — 16,33% и Туркестанской области — 15,32%.
Напомним, сегодня, 29 ноября, в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней.
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