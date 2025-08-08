Юг задыхается от жары, север тонет в дождях — прогноз погоды на 9-11 августа
Cиноптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в выходные.
Прогноз погоды по Казахстану на 9-11 августа 2025 года предоставили синоптики, передает BAQ.KZ.
В ближайшие три дня с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, на северо-западе, востоке, в центре республики ожидаются сильные дожди, с возможным выпадением града.
Лишь на юге, юго-востоке Казахстана ожидается жаркая погода без осадков.
По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в центре, востоке в ночные и утренние часы ожидается туман.
В южных регионах сохраняется сильная жара до 36-41 градусов, на юго-востоке до 32-39 градусов. На западе Казахстана ожидается понижение температур: ночью до 12-23 тепла, днем до 25-37 тепла. На остальной территории Казахстана ожидается постепенное повышение температур.
