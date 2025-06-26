Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) договорились о расширении сотрудничества в сфере социальной защиты уязвимых категорий граждан, передаёт BAQ.KZ.

Министр Светлана Жакупова презентовала пилотный проект по внедрению скоринговой модели, который сейчас реализуется в Шымкенте и Карагандинской области.

"Проект получил поддержку Президента. Мы уже начали активную реализацию. Модель охватывает не только социальную сферу, но и включает данные из систем здравоохранения и образования. Главное - исключить влияние человеческого фактора при принятии решений и обеспечить объективность в оценке нуждаемости", - отметила глава Минтруда.

По новой методике домохозяйства будут делиться на шесть категорий - от крайне нуждающихся до полностью обеспеченных. Государственная поддержка будет оказываться только тем, кто действительно в ней нуждается. Семьи с высоким уровнем благосостояния - например, владельцы двух домов и двух автомобилей - в помощь включены не будут.

Представитель ЮНИСЕФ Рашед Мустафа Сарвар высоко оценил инициативу и выразил готовность оказать техническую и экспертную поддержку в реализации проекта.

"Мы видим серьёзную и системную работу со стороны министерства. Методология продуманная и перспективная. Наша общая цель — не оставить без внимания и поддержки ни одного представителя уязвимых слоёв населения, особенно детей", - подчеркнул он.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации Концепции инклюзивной политики Казахстана до 2030 года, которая была недавно утверждена правительством.

В завершение встречи участники подтвердили намерение укреплять партнёрство и совместно развивать новые эффективные механизмы социальной поддержки.