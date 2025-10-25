Юношеская Азиада: казахстанцы одержали две победы в пляжном волейболе
52Фото: пресс-служба НОК Казахстана
В Бахрейне на Азиатских играх продолжаются соревнования по пляжному волейболу, передает BAQ.KZ cо ссылкой на НОК РК. 24 октября казахстанские спортсмены провели успешный день, одержав две победы подряд.
Мужская сборная Казахстана уверенно обыграла команду Саудовской Аравии со счётом 2:0. В свою очередь, девушки показали волевой характер, выиграв у сборной Малайзии со счётом 2:1. Обе команды продолжают борьбу в групповом этапе и сохраняют шансы на выход в плей-офф.
