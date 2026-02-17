Юные артистки из Шымкента получили "золото" на международном фестивале «Шёлковый путь»
Юные артистки Шымкентского государственного цирка достойно представили Казахстан на II Международном молодёжном фестивале «Шёлковый путь», который прошёл в Ташкенте, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
По итогам конкурса талантливые цирковые исполнительницы завоевали золотую награду, покорив узбекского зрителя своим мастерством и артистизмом.
"Участницам всего 13–14 лет, а самой юной артистке — лишь 4 года. Несмотря на возраст, девочки продемонстрировали высокий профессиональный уровень и яркое сценическое мастерство", - пишет телеграм-канал.
Казахстан и Государственный цирк Шымкента на фестивале представили:
Нұржан Айла — 4 года
Стаценко Арина — 14 лет
Хабибдиярова Лилия — 13 лет
Подготовкой юных артисток руководила Надежда Ефименко.
