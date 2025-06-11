С момента запуска программы "Национальный фонд – детям" 1 февраля 2024 года по состоянию на 1 июня 2025 года юные казахстанцы уже воспользовались средствами в размере 13,34 миллиона долларов США, передает BAQ.KZ.

За этот период исполнено 108 694 заявления на использование целевых накоплений. Из них 64 325 заявлений на сумму 7,95 млн долларов США были направлены на улучшение жилищных условий, а 44 369 заявлений на сумму 5,38 млн долларов США — на оплату образования.

Среди направлений, связанных с жильём, наиболее популярным стало пополнение вклада в жилищные строительные сбережения — исполнено 62 749 заявлений на сумму 7,77 млн долларов США. Также средства направлялись на внесение первоначального взноса по ипотеке (496 заявлений) и приобретение жилья в собственность (407 заявлений).

Наиболее востребованными образовательными целями стали оплата услуг казахстанских учебных заведений — 39 065 заявлений на сумму 4,79 млн долларов США, пополнение образовательного накопительного вклада (3 935 заявлений) и оплата обучения за рубежом (1 113 заявлений).

Напомним, по условиям программы, 50% инвестиционного дохода Национального фонда ежегодно распределяется между детьми-гражданами Казахстана, рождёнными в 2006 году и позднее. За 2023 год каждому из них было начислено 100,52 доллара США, за 2024 год — 129,38 доллара США. Средства можно использовать полностью или частично, неиспользованный остаток остаётся на целевом накопительном счёте.