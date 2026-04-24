Юные спортсмены погибли в ДТП в Туркестанской области

22 апреля в Туркестанской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли юные спортсмены, передает BAQ.kz.

По предварительным данным, подростки ехали в легковом автомобиле, за рулём которого находился их тренер. Машина столкнулась с грузовиком на трассе Арыс – Шардара. В результате аварии трое пассажиров скончались на месте.

Сообщается, что тренер на личном автомобиле Chevrolet Cobalt вёз воспитанников на соревнования по волейболу из Мактаральского района в Туркестан.

Обстоятельства перевозки несовершеннолетних, а также соблюдение правил безопасности сейчас выясняются следствием. В аварии выжили тренер и ещё один воспитанник. Они госпитализированы с травмами.

В пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области сообщили, что досудебное расследование начато сразу по двум статьям.

«По факту смертельного ДТП и по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, так как перевозка несовершеннолетних заранее не была согласована с полицией», – говорится в сообщении.

Водитель грузовика задержан и водворён под арест.