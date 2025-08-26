Нурканат Нурмаханулы, учащийся седьмого класса школы имени Шокана Уалиханова в Темирлане Ордабасинского района Туркестанской области, получил официальное приглашение от тренеров испанской академии "Атлетико Мадрид", передаёт BAQ.KZ.

Интерес к футболу у Нурканата проявился в раннем возрасте: первые шаги он сделал в команде "Жас қанат", где под руководством тренеров Райымбека Турсуна, Бексултана Серикова и Шынгыса Турсуна он развивал свои навыки и закалял характер.

В отборе академии приняли участие юные футболисты со всей страны. Нурканат впечатлил тренеров из Испании технической подготовкой, скоростью принятия решений и мастерством на поле, что позволило ему получить возможность тренироваться на международном уровне.

Академия "Атлетико Мадрид" считается одним из престижнейших футбольных центров Европы, где воспитываются будущие звёзды мирового футбола. Приглашение казахстанского спортсмена стало значимым событием для Ордабасинского района и всей страны, вдохновляя молодых футболистов и укрепляя перспективы отечественного футбола.