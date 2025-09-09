Правительство Южной Кореи готовит возвращение на родину около 300 своих граждан, задержанных во время рейда иммиграционной службы США на заводе по производству аккумуляторов в штате Джорджия. Сеул и Вашингтон достигли соглашения о репатриации, для этого будет организован чартерный рейс, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Ожидается, что южнокорейцы вернутся в страну в среду после завершения всех необходимых процедур.

Инцидент произошёл 4 сентября на строительной площадке предприятия, принадлежащего совместному проекту Hyundai Motor Group и LG Energy Solution недалеко от Саванны. В ходе рейда были арестованы 475 человек, из которых около 300 оказались гражданами Южной Кореи.

Массовые задержания вызвали дипломатическую напряжённость, особенно на фоне того, что Сеул недавно объявил о значительных инвестициях в американское производство.