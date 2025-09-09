Южная Корея репатриирует своих граждан, задержанных в США
Правительство страны направит спецрейс для своих граждан.
Правительство Южной Кореи готовит возвращение на родину около 300 своих граждан, задержанных во время рейда иммиграционной службы США на заводе по производству аккумуляторов в штате Джорджия. Сеул и Вашингтон достигли соглашения о репатриации, для этого будет организован чартерный рейс, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.
Ожидается, что южнокорейцы вернутся в страну в среду после завершения всех необходимых процедур.
Инцидент произошёл 4 сентября на строительной площадке предприятия, принадлежащего совместному проекту Hyundai Motor Group и LG Energy Solution недалеко от Саванны. В ходе рейда были арестованы 475 человек, из которых около 300 оказались гражданами Южной Кореи.
Массовые задержания вызвали дипломатическую напряжённость, особенно на фоне того, что Сеул недавно объявил о значительных инвестициях в американское производство.
