В южных регионах Казахстана в 2025 году наблюдается снижение объёмов воды в водохранилищах. Это связано с дефицитом осадков, высокими температурами и ранним началом вегетации, что увеличило водопотребление сельхозкультур на 50% уже на старте сезона. Тем не менее, Министерство водных ресурсов и ирригации оценивает общую ситуацию как стабильную и контролируемую. Об этом в ведомстве сообщили корреспонденту BAQ.KZ.

Дефицит водных ресурсов в южных регионах Казахстана становится системной проблемой, особенно в условиях меняющегося климата. Снижение уровня осадков, рост среднесезонных температур и увеличение потребления воды на орошение сельхозкультур усиливают нагрузку на ирригационную инфраструктуру. В таких условиях отлаженное водоснабжение становится не просто технической задачей, а фактором продовольственной безопасности и устойчивости аграрного сектора.

Вода из дополнительных источников

Министерство водных ресурсов и ирригации РК заявляет: несмотря на сложную обстановку, ситуация находится под контролем — в регионах действуют антикризисные меры, задействованы дополнительные источники, ведётся круглосуточный мониторинг. Для компенсации снижения водности реализуется комплексный подход:

Введены графики поочерёдного и ночного полива;

В Туркестанской области задействованы 54 водозаборные скважины (20 — в Ордабасинском районе, 34 — в районе Сауран), а также 4 насосные станции с подпиткой из реки Сырдарья;

Широко используется коллекторно-дренажная вода;

Специалисты РГП "Казводхоз" направлены в регионы для координации и надзора за подачей воды.

Благодаря этим мерам обеспечено устойчивое орошение посевов в условиях климатических вызовов.

Вода по регионам: где ситуация спокойная, а где требует особого внимания

В Алматинской и Жетісу областях вегетационный период проходит без существенных рисков — благодаря организационным мерам, таким как ремонт каналов и строгий график полива.

Жамбылская область также демонстрирует плановое водоснабжение: по рекам Шу и Талас осуществляется подача в объёме 625 млн м³, что выше показателя 2024 года (560 млн м³).

Наиболее напряжённая обстановка сохраняется в Туркестанской и Кызылординской областях, где вегетация началась на 20 дней раньше обычного. Здесь зафиксировано недостаточное увлажнение почвы, что потребовало усиленного мониторинга, привлечения дополнительных источников и расширения практики ночного и поочерёдного полива.

Общий водозабор — почти 8 миллиардов кубометров

По информации ведомства, суммарный водозабор в пяти южных регионах на текущий момент достиг 7,9 млрд кубометров. В том числе:

Алматинская область — 631,4 млн м³,

область Жетісу — 719,6 млн м³,

Жамбылская область — 761,7 млн м³,

Туркестанская область — 3 011 млн м³,

Кызылординская область — 2 766 млн м³.

До конца вегетационного периода планируется дополнительно изъять ещё 2,2 млрд кубометров.

Трансграничные договорённости

По данным министерства, Казахстан активно сотрудничает с соседними странами для обеспечения стабильной подачи воды по трансграничным рекам. В Жамбылской области по Шу и Талас согласованы увеличенные объёмы, и водоснабжение идёт согласно графикам. Приток к Шардаринскому водохранилищу обеспечивается межсезонными сбросами и договорённостями с Узбекистаном.

С Кыргызстаном продолжаются переговоры об увеличении сбросов с Уч-Курганской ГЭС. Колебания подачи в конце июня были устранены, и поток по каналу "Достык" стабилизирован.

Контроль и технологии: насосы, мониторинг и учёт

По югу страны функционируют 324 насосные станции, поддерживающие стабильную подачу воды. В Кызылординской области дополнительно закуплено 53 насоса, что повысило надёжность ирригационной системы. За распределением воды следят мобильные группы "Казводхоза" — они мониторят состояние каналов, водохранилищ, выявляют несанкционированный отбор воды и контролируют соблюдение графиков.

Широко применяется повторное использование коллекторно-дренажной воды, что способствует экономии водных ресурсов и снижению нагрузки на экосистему.

"Мы координируем работу в круглосуточном режиме. За счёт мобилизации насосных станций, внедрения ночного полива и привлечения дополнительной воды удаётся поддерживать баланс и не допускать перебоев", — сообщили в министерстве.

Дефицит воды в южных регионах Казахстана остаётся серьёзным вызовом для аграрной отрасли. Однако реализуемые меры — поочерёдный и ночной полив, задействование дополнительных источников, усиленный мониторинг и межгосударственные договорённости — позволяют стабилизировать ситуацию.