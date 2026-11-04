«Халықтық құрылыс»: за 6,5 трлн теңге из Нацфонда будут следить депутаты, общественники и журналисты

В Казахстане создадут государственную комиссию для контроля за масштабными стройками, на которые до конца 2029 года планируют направить около 6,5 трлн теңге из Национального фонда. Проверять расходование средств будут не одни чиновники. К работе привлекут депутатов, общественников, волонтеров и журналистов.

О новых механизмах контроля сообщил первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев на пресс-конференции в Правительстве.

Программа «Халықтық құрылыс» разрабатывается во исполнение Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 28 октября, в котором Глава государства предложил объявить 2027 год Годом всенародной большой стройки.

«В каждом областном центре, районах и даже поселках мы должны приступить к строительству и ремонту гражданской инфраструктуры», - подчеркнул Президент.

Нурлыбек Налибаев сообщил, что новая программа предусматривает строительство и обновление социальных, транспортных и инженерных объектов во всех регионах страны.

«Во исполнение поручения Главы государства, данного в Послании народу Казахстана, мы приступили к разработке масштабной программы «Халықтық құрылыс». В ее рамках объемы строительства по всей республике продолжат расти. Особое внимание будет уделено обеспечению качества и безопасности строящихся объектов», - заявил первый вице-премьер.

Кто проконтролирует миллиарды

По словам Налибаева, для контроля за расходами создадут отдельную государственную комиссию.

«Для организации общественного контроля за расходованием средств будет создана государственная комиссия по программе «Халықтық құрылыс». В ее состав войдут руководители ряда отраслевых ведомств, депутаты Курултая и маслихатов, члены Народного совета, общественные деятели, активисты, волонтеры и журналисты», - сообщил он.

Масштаб финансирования уже определен. До конца 2029 года из Нацфонда предполагается направить около 6,5 трлн теңге.

Через Фонд развития инфраструктуры одобрены 262 проекта стоимостью 1,5 трлн теңге. При этом на реализацию 122 проектов уже выделено 497 млрд теңге.

«Хочу особо подчеркнуть, что все 6,5 трлн теңге, направляемые на модернизацию инфраструктуры, будут находиться на строгом контроле Правительства», - заявил Налибаев.

На что пойдут деньги

Самую крупную сумму среди представленных направлений, 369 млрд теңге, предусмотрели на транспортную инфраструктуру. В планах 48 проектов по строительству и реконструкции дорог и мостов.

На здравоохранение приходится 344 млрд теңге. На эти средства планируют реализовать 41 проект, включая строительство больниц, поликлиник, перинатальных центров и родильных домов.

Еще 284 млрд теңге предусмотрены на 55 объектов водоснабжения и водоотведения. Речь идет о водопроводах, очистных сооружениях, дамбах и плотинах.

На строительство 23 объектов культуры, туризма и спорта направят 266 млрд теңге. Среди них спортивные комплексы, театры и дворцы культуры.

Для развития теплоснабжения и газоснабжения предусмотрены 67 проектов на 136 млрд теңге.

На образование планируют направить 101 млрд теңге. Средства предназначены для строительства школ и многофункциональных комплексов в рамках 28 проектов.

Жилья обещают больше

Налибаев сообщил, что за девять месяцев 2026 года объем строительных работ в Казахстане достиг 7,8 трлн теңге, увеличившись на 11,5% по сравнению с прошлым годом.

До конца года по стране планируют ввести более 20 млн квадратных метров жилья.

По словам первого вице-премьера, при реализации программы «Халықтық құрылыс» ставка будет сделана на отечественные строительные материалы и производственные мощности.