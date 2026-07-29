За хищение 443 млн тенге осудили экс-директора станции скорой помощи Астаны

В Астане вынесли приговор бывшему директору городской станции скорой медицинской помощи и его бывшим подчиненным по делу о многомиллионном хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт и обслуживание санитарного автотранспорта. Как сообщили в прокуратуре Астаны, уголовное дело расследовало Управление досудебного расследования по материалам прокурорской проверки.

По данным следствия и суда, с 2020 по 2023 год бывший директор станции вместе с бывшим руководителем транспортного отдела и бывшим главным механиком, который одновременно исполнял обязанности заведующего складом, организовали схему хищения бюджетных средств. Под предлогом оперативного ремонта автомобилей скорой помощи и экономии средств на предприятии открыли собственную станцию технического обслуживания, незаконно списывали автозапчасти и заключали фиктивные договоры на ремонт с подрядчиком, который фактически работы не выполнял.

В прокуратуре отметили, что последствия схемы оказались критическими: количество исправного санитарного автотранспорта сократилось со 149 до 32 машин. Общий ущерб, причиненный государству, превысил 700 млн тенге. Из этой суммы более 440 млн тенге суд взыскал в рамках уголовного дела. Еще свыше 300 млн тенге, которые были потрачены на оплату услуг такси из-за нехватки автомобилей скорой помощи, прокуратура намерена взыскать в порядке гражданского судопроизводства.

Суд признал бывшего директора виновным и назначил ему 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Двое его бывших подчиненных получили по 8 лет лишения свободы с аналогичным пожизненным запретом. Кроме того, суд рассмотрел отдельный эпизод в отношении работника станции технического обслуживания, который в 2023 году похитил имущество предприятия более чем на 268 тысяч тенге.

Ему назначили два года ограничения свободы, однако освободили от наказания по закону «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан», поскольку он признал вину и возместил ущерб. Суд также полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании более 443 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.