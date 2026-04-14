За какие переводы казахстанцам могут начислить налоги
В Минфине Казахстана разъяснили, какие мобильные переводы могут считаться предпринимательской деятельностью, а какие — нет.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вице-министр финансов Ержан Биржанов прокомментировал порядок контроля мобильных переводов и объяснил, какие операции подпадают под признаки предпринимательской деятельности, передает BAQ.kz.
По словам Ержана Биржанова, для отнесения переводов к предпринимательской деятельности предусмотрены конкретные критерии.
«Мы закрепили эти нормы в законе, а Национальный банк принял соответствующие правила. До 15 апреля мы получим от банков данные за первый квартал в соответствии с установленными критериями. То есть по так называемым “красным флажкам” банки будут отбирать информацию и передавать нам. Далее на втором этапе эти данные будут использоваться в рамках камерального контроля, после чего налогоплательщикам направят уведомления», - пояснил он.
Он отметил, что такие уведомления будут считаться исполненными после сдачи налоговой отчетности или предоставления пояснений.
При этом, как подчеркнул вице-министр, бытовые переводы не относятся к предпринимательской деятельности.
«Если один человек заплатил за кофе или обед, а затем получил деньги обратно - такие переводы не подпадают под признаки бизнеса», - сказал Биржанов.
Также, по его словам, сбор средств на дни рождения и другие мероприятия не будет считаться предпринимательской деятельностью.
Он подчеркнул, что важно различать операции физических лиц и предпринимателей.
«Если у человека есть бизнес-счет, например магазин, и он принимает оплату через QR - это очевидно предпринимательская деятельность. Но если человек является индивидуальным предпринимателем и при этом получает переводы на личную карту, например на день рождения или той, то такие поступления не рассматриваются как доход от бизнеса», - добавил он.
Таким образом, контроль мобильных переводов будет направлен на выявление скрытой предпринимательской деятельности, а не на обычные бытовые операции граждан.
Самое читаемое
- В Казахстане ужесточили правила проведения школьных выпускных
- В Атырау отстранили руководство полиции из-за грубых нарушений дисциплины
- В Казахстане есть безработные получавшие пособия 1 млн в месяц – в Минтруда раскрыли статистику
- Незаконные объекты сносят в центре Шымкента по решению суда
- Трагедия в ЖК «Коркем»: депутаты Мажилиса предложили жесткие меры