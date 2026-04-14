Вице-министр финансов Ержан Биржанов прокомментировал порядок контроля мобильных переводов и объяснил, какие операции подпадают под признаки предпринимательской деятельности, передает BAQ.kz.

По словам Ержана Биржанова, для отнесения переводов к предпринимательской деятельности предусмотрены конкретные критерии.

«Мы закрепили эти нормы в законе, а Национальный банк принял соответствующие правила. До 15 апреля мы получим от банков данные за первый квартал в соответствии с установленными критериями. То есть по так называемым “красным флажкам” банки будут отбирать информацию и передавать нам. Далее на втором этапе эти данные будут использоваться в рамках камерального контроля, после чего налогоплательщикам направят уведомления», - пояснил он.

Он отметил, что такие уведомления будут считаться исполненными после сдачи налоговой отчетности или предоставления пояснений.

При этом, как подчеркнул вице-министр, бытовые переводы не относятся к предпринимательской деятельности.

«Если один человек заплатил за кофе или обед, а затем получил деньги обратно - такие переводы не подпадают под признаки бизнеса», - сказал Биржанов.

Также, по его словам, сбор средств на дни рождения и другие мероприятия не будет считаться предпринимательской деятельностью.

Он подчеркнул, что важно различать операции физических лиц и предпринимателей.

«Если у человека есть бизнес-счет, например магазин, и он принимает оплату через QR - это очевидно предпринимательская деятельность. Но если человек является индивидуальным предпринимателем и при этом получает переводы на личную карту, например на день рождения или той, то такие поступления не рассматриваются как доход от бизнеса», - добавил он.

Таким образом, контроль мобильных переводов будет направлен на выявление скрытой предпринимательской деятельности, а не на обычные бытовые операции граждан.