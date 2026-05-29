За кулисами большого саммита: что происходит во Дворце Независимости перед заседанием ВЕЭС

Астана готовится принять заседание Высшего Евразийского экономического совета – главное событие евразийской недели. Уже с минуты на минуту во Дворце Независимости соберутся лидеры стран Евразийского экономического союза, чтобы обсудить дальнейшее развитие интеграции, транспортных коридоров, промышленной кооперации и цифровой экономики.

Корреспондент BAQ.KZ побывала на площадке за несколько часов до начала мероприятия и увидела, как проходят последние приготовления к встрече глав государств.

За кулисами большого саммита

Пока официальные делегации только готовятся занять свои места за столом переговоров, внутри Дворца Независимости работа идет полным ходом.

В пресс-центре журналисты из разных стран уже занимают рабочие места, проверяют оборудование, готовят материалы и обсуждают предстоящую повестку. Кто-то завершает последние интервью, кто-то следит за новостными лентами, а кто-то уже готовится к прямым включениям.

В залах продолжается техническая подготовка. Сотрудники служб проверяют микрофоны, оборудование для синхронного перевода и площадки для брифингов. Даже трибуны для выступлений проходят финальную проверку буквально за считанные часы до начала официальных мероприятий.

Усиленные меры безопасности

Особое внимание уделено безопасности.

На территории вокруг Дворца Независимости дежурят сотрудники правоохранительных органов и специальных подразделений. Работают кинологические службы, проводится дополнительный досмотр оборудования и транспорта.

На отдельных участках выставлены мобильные ограждения, а по периметру дежурит специализированная техника. Перед началом мероприятий территорию обследуют служебные собаки.

Безопасность обеспечивается в усиленном режиме, что является стандартной практикой для мероприятий с участием глав государств.

Город флагов

О приближении саммита напоминают десятки государственных флагов стран-участниц и наблюдателей.

Флаги Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана, Армении, Кубы, Узбекистана и других государств выстроились вдоль площади перед Дворцом Независимости.

На фоне современного здания комплекса они создают особую атмосферу международной встречи, где будут обсуждаться вопросы развития общего рынка, торговли и транспортной связанности.

Почетный караул и последние минуты ожидания

На площади перед дворцом проходят последние тренировки почетного караула. Военнослужащие отрабатывают церемониальные элементы встречи высоких гостей.

Каждое движение выверено до мелочей. Уже через несколько часов по этой площади пройдут кортежи лидеров государств.

Тем временем внутри комплекса продолжаются последние согласования между организаторами, службами протокола и представителями делегаций.

В центре внимания – решения для экономики Союза

Заседание Высшего Евразийского экономического совета станет финальным и главным мероприятием евразийской недели в Астане.

Ожидается, что главы государств обсудят вопросы развития взаимной торговли, промышленной кооперации, транспортно-логистических маршрутов, цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта в экономику стран Союза.

Особое внимание планируется уделить устранению барьеров на общем рынке, развитию транспортных коридоров и дальнейшему укреплению экономической интеграции.

Пока журналисты занимают рабочие места, службы протокола завершают последние приготовления, а сотрудники безопасности продолжают дежурство, Дворец Независимости готовится принять лидеров государств. Именно здесь сегодня будут обсуждаться вопросы, от которых зависит дальнейшее развитие экономического сотрудничества на евразийском пространстве.