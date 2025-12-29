В Лисаковске родителей школьника привлекли к административной ответственности за поведение ребенка на уроке, передает BAQ.KZ со ссылкой нк пресс-службу Костанайского областного суда.

Как уточняется, Лисаковский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданки П., связанное с мелким хулиганством, совершенным несовершеннолетним. Инцидент произошел 10 декабря 2025 года около 10:30 в одной из общеобразовательных школ города. Установлено, что ученик 2011 года рождения во время урока выражался нецензурной бранью, проявил неуважение к окружающим и нарушил общественный порядок.

В судебном заседании мать школьника полностью признала вину, раскаялась и пояснила, что провела с ребенком воспитательную беседу, после чего он принес извинения учителю. Суд учел эти обстоятельства при вынесении решения.

В соответствии со статьей 435 Кодекса об административных правонарушениях ответственность за мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут их родители или законные представители. Санкция предусматривает штраф в размере семи месячных расчетных показателей.

С учетом характера правонарушения и смягчающих обстоятельств суд признал гражданку П. виновной и назначил административный штраф, размер которого был снижен в установленном законом порядке. В результате сумма взыскания составила 19 267 тенге. Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу.