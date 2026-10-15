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  • За насилие над детьми в Узбекистане ввели наказание вплоть до пожизненного заключения

За насилие над детьми в Узбекистане ввели наказание вплоть до пожизненного заключения

Новый закон предусматривает ужесточение ответственности за преступления против несовершеннолетних и отмену срока давности по таким делам.

15 Октября 2026, 00:35
АВТОР
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Pixabay.com 15 Октября 2026, 00:35
15 Октября 2026, 00:35
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Фото: Pixabay.com

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон об ужесточении ответственности за преступления против детей, в том числе за сексуальное насилие над лицами младше 14 лет.

Как сообщила руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева, документ предусматривает внесение изменений в пять кодексов и шесть законов.

Согласно новым нормам, за сексуальное насилие над детьми младше 14 лет виновным грозит лишение свободы на срок до 25 лет или пожизненное заключение. Срок давности по таким преступлениям отменяется.

Саида Мирзиёева также подчеркнула, что ответственность за насилие над детьми будут нести все виновные независимо от их статуса и положения. Это касается в том числе сотрудников образовательных учреждений и родственников пострадавших.

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