За неделю в Казахстане подешевели помидоры, огурцы, картофель и сметана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
За последнюю неделю в Казахстане снизились цены сразу на несколько социально значимых продуктов. Больше всего подешевели сезонные овощи, также немного снизилась стоимость говядины, яблок, гречки и сметаны, передает BAQ.KZ.
По данным на 5 августа, сильнее всего за неделю снизились цены на:
- огурцы – на 2,4%;
- белокочанную капусту – на 2,1%;
- помидоры и картофель – на 1,7%;
- бескостную говядину – на 0,4%;
- яблоки – на 0,3%;
- гречневую крупу – на 0,2%;
- сметану – на 0,1%.
При этом стоимость хлеба из муки первого сорта, говядины на кости, курицы, мясного фарша, творога, кефира и чая за неделю не изменилась.
Где продукты стоят дешевле
Снижение общего уровня цен на социально значимые продукты зафиксировано сразу в нескольких городах страны. Наиболее заметно продукты подешевели в Шымкенте – на 0,4%. В Павлодаре и Талдыкоргане цены снизились на 0,2%, а в Актобе, Кокшетау, Конаеве и Костанае – на 0,1%.
В Алматы, Актау, Атырау, Жезказгане, Усть-Каменогорске, Караганде, Петропавловске и Таразе стоимость социально значимых продуктов осталась на уровне предыдущей недели.
Самые доступные цены на отдельные продукты выглядят так:
- огурцы – 321 тенге за килограмм в Шымкенте;
- репчатый лук – 138 тенге в Туркестане и 164 тенге в Кызылорде;
- капуста – 143 тенге в Туркестане;
- помидоры – 310 тенге в Таразе, по 324 тенге в Шымкенте и Туркестане.
В среднем по стране килограмм огурцов стоит 483 тенге, помидоров – 529 тенге, белокочанной капусты – 191 тенге, репчатого лука – 200 тенге.
Из мясной продукции средняя стоимость говядины на кости составляет 3 778 тенге за килограмм, а баранины – 4 493 тенге.
Самое читаемое
- В Казахстане меняются правила работы: что важно знать с августа
- Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане на 8 августа
- Названы обладатели государственных грантов на обучение в вузах в Казахстане
- Восемь автобусов изменят маршрут из-за ремонта улицы в Алматы
- В Мангистау устранили препятствие для строительства завода за 1,3 млрд тенге