За неделю в Казахстане подешевели помидоры, огурцы, картофель и сметана

За последнюю неделю в Казахстане снизились цены сразу на несколько социально значимых продуктов. Больше всего подешевели сезонные овощи, также немного снизилась стоимость говядины, яблок, гречки и сметаны, передает BAQ.KZ.

По данным на 5 августа, сильнее всего за неделю снизились цены на:

огурцы – на 2,4%;

– на 2,4%; белокочанную капусту – на 2,1%;

– на 2,1%; помидоры и картофель – на 1,7%;

– на 1,7%; бескостную говядину – на 0,4%;

– на 0,4%; яблоки – на 0,3%;

– на 0,3%; гречневую крупу – на 0,2%;

– на 0,2%; сметану – на 0,1%.

При этом стоимость хлеба из муки первого сорта, говядины на кости, курицы, мясного фарша, творога, кефира и чая за неделю не изменилась.

Где продукты стоят дешевле

Снижение общего уровня цен на социально значимые продукты зафиксировано сразу в нескольких городах страны. Наиболее заметно продукты подешевели в Шымкенте – на 0,4%. В Павлодаре и Талдыкоргане цены снизились на 0,2%, а в Актобе, Кокшетау, Конаеве и Костанае – на 0,1%.

В Алматы, Актау, Атырау, Жезказгане, Усть-Каменогорске, Караганде, Петропавловске и Таразе стоимость социально значимых продуктов осталась на уровне предыдущей недели.

Самые доступные цены на отдельные продукты выглядят так:

огурцы – 321 тенге за килограмм в Шымкенте ;

– 321 тенге за килограмм в ; репчатый лук – 138 тенге в Туркестане и 164 тенге в Кызылорде ;

– 138 тенге в и 164 тенге в ; капуста – 143 тенге в Туркестане ;

– 143 тенге в ; помидоры – 310 тенге в Таразе, по 324 тенге в Шымкенте и Туркестане.

В среднем по стране килограмм огурцов стоит 483 тенге, помидоров – 529 тенге, белокочанной капусты – 191 тенге, репчатого лука – 200 тенге.

Из мясной продукции средняя стоимость говядины на кости составляет 3 778 тенге за килограмм, а баранины – 4 493 тенге.