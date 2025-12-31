За прошедшие трое суток спасатели МЧС РК оказали помощь 242 гражданам, оказавшимся в снежных заносах и сложных дорожных условиях. Среди спасённых - восемь детей. Также из снежного плена были вызволены 19 автомобилей, передаёт BAQ.KZ.

Работы проводились на фоне резкого ухудшения погоды: метелей, гололёда, сильного ветра и практически нулевой видимости. Параллельно велось активное информирование населения - через штормовые предупреждения, SMS-рассылки, интернет-ресурсы и социальные сети. В аварийно-спасательных операциях участвовали как спасатели, так и сотрудники полиции.

Наиболее масштабные эвакуации прошли в Актюбинской и Карагандинской областях, где более 100 человек были доставлены в пункты обогрева. В Актюбинской области на блокпосту Карабутак из-за закрытия трассы застряли два автобуса с 78 пассажирами, ещё один автобус с 56 пассажирами находился на блокпосту Топар в Карагандинской области. Все люди были размещены в тёплых помещениях, медицинская помощь никому не потребовалась.

В области Жетысу спасатели помогли 30 гражданам. В Алакольском районе на автодороге Ушарал - Достык и на прилегающих просёлочных дорогах были эвакуированы люди из нескольких легковых автомобилей. Всех пострадавших доставили на станцию Коктума.

Кроме того, в Айтекебийском районе Актюбинской области после столкновения грузовика с рейсовым автобусом "Москва - Шымкент" спасатели эвакуировали 59 пассажиров, среди которых были граждане Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Пострадавших нет.

Отдельная поисково-спасательная операция прошла в горах Алматинской области. В Карасайском районе был найден турист, потерявшийся при восхождении на пик "Молодая гвардия". Его благополучно спустили в безопасное место.

Также спасатели извлекли грузовой автомобиль, провалившийся под лёд реки Чаган в Западно-Казахстанской области, помогли иностранному гражданину в Костанайской области и эвакуировали пассажиров сломавшегося автобуса на трассе Астана - Караганда - Алматы.

Сотрудники МЧС продолжают круглосуточное патрулирование опасных участков дорог на технике высокой проходимости. В ведомстве призывают граждан строго соблюдать меры безопасности, следить за штормовыми предупреждениями и воздерживаться от дальних поездок и длительных прогулок при неблагоприятных погодных условиях.