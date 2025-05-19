Преступление, которое произошло в Рудном в конце прошлого года, потрясло всю Костанайскую область. Два молодых жителя города горняков несколько часов избивали своего друга, пока тот не умер. Поводом для ссоры, а потом для драки и жестокого убийства послужил денежный долг в размере 50 тысяч тенге. Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам подсудимым вынесли приговор.

Евгению Нестерову и Ивану Казачку назначили по 17 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Прокурор просила назначить им по 19 лет лишения свободы. Перед прениями, которые прошли в конце прошлой недели, она добавила обоим пункт об убийстве с особой жестокостью. Подробности громкого дела в материале BAQ.KZ.

Конфликт между парнями, который привел к жестокому убийству, произошел в Рудном за десять дней до Нового года - 20 декабря 2024 года. В этот день 22-летний житель Рудного Иван Малий пришел в гости к своим друзьям 27-летнему Евгению Казачку и 24-летнему Ивану Нестерову. Все трое распивали спиртные напитки, позже к ним присоединились еще двое парней - Даниил Неверов и Олег Коваль и две девушки. Неверов, Коваль и девушки проходят по делу свидетелями, а Казачок и Нестеров сидят на скамье подсудимых.

Согласно материала дела, компания парней (девушки не пили) выпила за один вечер девять литров пива и три бутылки водки. Когда почти выпили спиртное, Казачок и Малий начали сильно ругаться. Казачок припомнил, что Малий давно должен ему 50 000 тенге и никак не отдаст. Началась словесная перепалка, потом Казачок начал избивать Малия ладонями по лицу. Позже к избиению присоединился Нестеров.

Драка началась на кухне, но потом подсудимые отвели Малия в спальню, там уложили на кровать и продолжили избивать кулаками. Чуть позже отвели в ванную, чтобы он умылся, так как вся квартира уже была в крови. В этот момент Малию удалось сбежать из ванной и выбежать в подъезд, но Казачок и Нестеров выбежали за ним и затащили обратно в квартиру. В комнате снова начали избивать уже не только руками, но и ногами. Били по животу, лицу, голове.

В какой-то момент подсудимые настолько потеряли контроль над собой, что еще и приказали находившемуся в квартире Неверову снять видео драки на свой смартфон, что он сделал.

"Потерпевший Иван Малий скончался на месте от тяжелых травм головы, сотрясения головного мозга и многочисленных ушибов. Избиение длилось около шести часов", - сказано в выводах судебно-медицинской экспертизы.

Досудебное расследование по жестокому убийству длилось около двух месяцев. В конце февраля этого подсудимые Евгений Казачок и Иван Нестеров предстали перед судом. На скамью подсудимых они попали не в местный рудненский суд, а в специализированный межрайонный суд по уголовным делам в Костанае, в котором судят за особо жестокие преступления.

Изначально им было предъявлено обвинение по ст. 99 п. 7 ч.2 УК РК - Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. И им грозило от 8 до 15-ти лет лишения свободы. Однако в ходе прений, который прошли в суде Костаная 14 мая, государственный обвинитель добавила подсудимым еще одну статью УК РК - Убийство с особой жестокостью. И теперь им грозит от 15 лет лишения свободы.

"Подсудимые Казачок и Нестеров совершили особо тяжкое преступление по предварительному сговору в группе лиц. Они избили потерпевшего Малия, который от полученных травм скончался на месте. Считаю, что преступление было совершено с особой жестокостью, поэтому прошу добавить обвинение по пункту 5 ст. 99 УК РК", - сказала в прениях государственный обвинитель Гульмира Кенжетаева.

Она попросила суд назначить Казачку и Нестерову по 19 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Евгений Казачок и Иван Нестеров полностью признали свою вину в суде. Казачок во время показаний еще добавил, что давно забыл о долге Малия, он сам ему о нем напомнил, хотя деньги он с него не требовал. Мол, если бы не напомнил в таком состоянии, в котором был Казачок в день драки, никакого конфликта бы не произошло.

Чистосердечное признание в убийстве обоих подсудимых послужило смягчающим обстоятельством, как и наличие малолетнего ребенка у Нестерова. Но к словам Казачка о том, что, если бы Малий не напомнил про долг, драки и убийства можно было избежать, суд отнесся критически.

Если бы подсудимые еще и отрицали свою вину в суде, прокурор могла запросить еще больший срок наказания. В качестве отягчающего обстоятельства государственный обвинитель попросила признать тот факт, что подсудимые избивали потерпевшего в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Родственники убитого Ивана Малия просили назначить подсудимым пожизненный срок. Мама убитого Светлана Малий плакала в зале суда. Она говорила, что не узнала тело своего сына - настолько сильно он был избит, голова вся была в крови. Женщина сообщила, что подсудимые лишили ее смысла жизни.

Бабушка убитого Ирина Малюгина сообщила в прениях, что подсудимые не заслуживают никакого снисхождения, они настолько жаждали крови, что несколько часов подряд без остановки могли избивать человека.

"Им нужно дать пожизненный срок, потому что они все равно ничего не осознают. С такими вообще страшно в одном городе жить", - сказала в суде Ирина Малюгина.

Она напомнила суду, что видео убийство ее внука, которое снял один из свидетелей, приобщили к материалам дела в качестве вещественного доказательства. На нем видно сколько крови в квартире, в каком состоянии подсудимые, а еще слышен смех двух девушек. По словам Ирины Малюгиной, это доказывает, что никакой жалости у присутствующих в квартире не было. Кроме того, согласно показаниям девушек, которые проходили по делу свидетелями, после убийства подсудимые заставили их налить ведро воды, отмыть квартиру от крови. Они боялись ослушаться, потому что подсудимый Казачок пригрозил их тоже избить.

Странно, что из четырех свидетелей, которые присутствовали в квартире и не участвовали в драки, никто не вызвал полицию или скорую помощь. Девушки, по их собственным словам и согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, не употребляли спиртные напитки и были абсолютно трезвыми. Их смех действительно слышен на видео, но никакой помощи они не оказали, не попытались остановить подсудимых, не позвали на помощь соседей. Все свидетели заявили в суде, что давно были знакомы с подсудимыми и знали их крутой нрав, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Парни себя не контролировали и часто провоцировали драки, когда выпивали, их многие боялись. Вот свидетели и побоялись что-либо предпринять.

Но этот момент все равно вызывает много вопросов у адвоката потерпевшей стороны. К примеру, почему Даниил Неверов, который снимал происходящее на видео, не получил статус соучастника преступления и не оказался вместе с другими на скамье подсудимых? Почему девушки, которые помогали скрыть следы преступления, так не оказались среди подсудимых? Все они получили статус свидетелей, хотя по сути хладнокровно наблюдали, как убивают их общего знакомого.

Все эти противоречия могут послужить поводом для обжалования приговора в суде апелляционной инстанции, считает адвокат потерпевшей стороны. Однако для подачи апелляционной жалобы нужно разрешение родственников погибшего. Если они решат, что приговор суда первой инстанции их не устраивают, то могут его обжаловать в апелляции в течение 15 дней со дня вынесения. Так что время подумать о стороны потерпевших еще есть.