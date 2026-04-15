В Казахстане международные кредитные рейтинги имеют 14 из 23 банков второго уровня, и в основном они используются для выхода на внешние рынки капитала. Об этом на заседании Мажилиса сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, наличие рейтинга для банков — это прежде всего требование инвесторов при размещении ценных бумаг за рубежом.

«Большинство крупных и средних банков получают рейтинги для привлечения финансирования на внешних рынках, поскольку это является ключевым условием для инвесторов», - отметила она.

Как банки используют рейтинги

Абылкасымова пояснила, что рейтинги уже встроены в регулирование банковского сектора. В частности, они учитываются:

при инвестировании в ценные бумаги,

при формировании высоколиквидных активов,

при расчете требований к капиталу.

«Когда банки принимают решения об инвестициях, они смотрят на наличие рейтинга — это предусмотрено в рамках пруденциального регулирования», - подчеркнула глава АРРФР.

Будет ли стимул для национального рейтинга

Отвечая на вопрос депутатов о необходимости национального рейтинга для банков, она отметила, что основной акцент законопроекта сделан на развитии малого и среднего бизнеса.

«Главная задача - это формирование независимой рейтинговой оценки для компаний МСБ, чтобы они могли выходить на фондовый рынок и привлекать финансирование», - заявила Абылкасымова.

По ее словам, чем больше компаний получат рейтинги, тем активнее банки будут использовать их при инвестициях через рынок капитала.

Позиция Нацбанка

В Национальный банк Казахстана заявили, что для банков будут созданы дополнительные стимулы использовать национальные рейтинги. В частности:

наличие рейтинга планируется включить в регуляторные формулы,

он будет учитываться при инвестировании пенсионных активов,

банки с рейтингом смогут платить меньшие взносы на бирже.

«Для банков, у которых будет национальный рейтинг, взносы будут ниже. Мы будем стимулировать использование этого инструмента», - отметил Первый заместитель Председателя Национального Банка Ерулан Жамаубаев.

Также в регуляторе сообщили, что уже провели переговоры с банками, и они заинтересованы в получении национальных рейтингов.