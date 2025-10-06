  • 6 Октября, 13:49

Задержан начальник хоккейной команды "Кулагер"

Сегодня, 13:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 13:08
Сегодня, 13:08
71
Фото: pixabay.com

Полицейские Северо-Казахстанской области задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении нескольких человек, передает BAQ.KZ.

Речь идет о начальнике хоккейной команды "Кулагер" Сергее Филе, который исчез в конце сентября после сообщений о сборе денег с иностранных хоккеистов якобы для оформления казахстанских документов.

По данным пресс-службы департамента полиции СКО, мужчина водворён в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество".

Другие детали дела пока не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.

Самое читаемое

Наверх