Полицейские Северо-Казахстанской области задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении нескольких человек, передает BAQ.KZ.

Речь идет о начальнике хоккейной команды "Кулагер" Сергее Филе, который исчез в конце сентября после сообщений о сборе денег с иностранных хоккеистов якобы для оформления казахстанских документов.

По данным пресс-службы департамента полиции СКО, мужчина водворён в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество".

Другие детали дела пока не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.