Задержан начальник хоккейной команды "Кулагер"
Сегодня, 13:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:08Сегодня, 13:08
71Фото: pixabay.com
Полицейские Северо-Казахстанской области задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении нескольких человек, передает BAQ.KZ.
Речь идет о начальнике хоккейной команды "Кулагер" Сергее Филе, который исчез в конце сентября после сообщений о сборе денег с иностранных хоккеистов якобы для оформления казахстанских документов.
По данным пресс-службы департамента полиции СКО, мужчина водворён в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество".
Другие детали дела пока не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
Самое читаемое
- Педагогов Жамбылской области поздравили с Днём учителя и вручили денежные сертификаты
- Ущерб на миллионы евро нанесло Наводнение в Болгарии
- Военнослужащий КНБ умер от менингококцемии в Алматинской области
- Землетрясение произошло ночью на юге Казахстана
- Фотоловушка в "Алтын-Эмеле" запечатлела редких куланов