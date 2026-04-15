В Астане продолжается работа по контролю за соблюдением трудового законодательства и защитой прав работников, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города.

По данным департамента государственной инспекции труда, в столице функционирует более 267 тысяч предприятий, где заняты около 738 тысяч человек.

С начала 2026 года удалось погасить задолженность по заработной плате на сумму 88,1 млн тенге. Это позволило восстановить права 158 работников.

Для сравнения, в 2025 году было выплачено более 215 млн тенге задолженности, а в 2024 году - свыше 165 млн тенге.

Как сообщил руководитель департамента Ерлан Исмагулов, особое внимание уделяется предприятиям, находящимся в стадии банкротства.

«Департамент проводит совместную работу с органами государственных доходов по признанию банкротами предприятий, имеющих задолженность по заработной плате», - отметил он.

С начала года инспекторы рассмотрели 3 636 обращений граждан и провели 91 внеплановую проверку. По итогам выявленных нарушений выдано 46 предписаний, к ответственности привлечены 43 лица, общая сумма штрафов составила 8,5 млн тенге.

Основные нарушения связаны с задержками обязательных выплат - пенсионных отчислений, социальных платежей и взносов на медицинское страхование.

Для предотвращения трудовых конфликтов используется Цифровая карта предприятий, которая помогает выявлять компании из группы риска.

Кроме того, в городе действует трехсторонняя комиссия с участием государства, работодателей и работников, а также внедряются цифровые решения - электронные трудовые договоры и оцифровка коллективных соглашений.

Также ведется профилактическая работа: инспекторы совместно с прокуратурой и профсоюзами проводят встречи с трудовыми коллективами и разъясняют нормы законодательства.