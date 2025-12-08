По состоянию на 1 декабря 2025 года государственные инспекторы труда выявили задолженность по заработной плате на 494 предприятиях Казахстана. Без денег остались более 10,4 тысячи работников, а общая сумма долгов превысила 2,6 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

В ходе проверок в организациях по всей стране также зафиксировано почти 8 тысяч нарушений трудовых прав.

По итогам проверок работодателям выдано 3 781 обязательное предписание, а сумма назначенных штрафов превысила 470,7 млн тенге.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, благодаря принятым мерам, в том числе внедрению жёстких графиков погашения долгов, удалось защитить права 10,1 тысячи работников — им уже выплачено 2,2 млрд тенге задолженной заработной платы.

В ведомстве подчеркнули, что контроль за соблюдением трудового законодательства остаётся на особом контроле. По данным на 1 декабря 2025 года проведено 5 886 проверок, в ходе которых выявлено 7 902 нарушения, в том числе в сфере труда — 6 362, охраны и безопасности труда — 1 495, занятости — 45.

Всего по итогам проверок защищены права порядка 45 тысяч работников.