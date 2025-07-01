У берегов Ливии произошёл таинственный взрыв на борту нефтяного танкера Vilamoura, перевозившего около 1 миллиона баррелей нефти, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Bloomberg. Иинцидент произошёл без жертв и разлива нефти, однако судно получило серьёзные повреждения.

По предварительным данным, взрыв привёл к затоплению машинного отделения. Экипаж не пострадал, и утечки нефти не зафиксировано. Сейчас танкер буксируют в Грецию, где будет проведена оценка ущерба.

Интересный факт: в апреле и мае Vilamoura заходила в российские порты - Усть-Лугу и Новороссийск - для загрузки казахстанской нефти. Эти рейсы теперь вызывают дополнительный интерес: консалтинговая компания Vanguard Tech отмечает, что с начала года от взрывов пострадали уже четыре судна, и все они ранее посещали российские порты.

Причины взрыва пока остаются неизвестными. Ведётся расследование, которое может пролить свет на возможные риски, связанные с логистикой нефти в международных водах.